وزيرة بلجيكية تدعو إلى فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي المحتل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 5 - 11 (كونا) -- دعت وزيرة التعاون التنموي البلجيكية كارولين جينيز اليوم الاحد الى فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي المحتل بسبب انتهاكاته لحقوق الانسان وفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووفقا للوزيرة فان "إسرائيل تنتهك حاليا قانون الحرب والقانون الإنساني من خلال فرض عقوبات جماعية على المدنيين الأبرياء بسبب هجوم حركة (حماس) في السابع من أكتوبر الماضي".
وأضافت "من الواضع ان إسرائيل تعاني من ضعف السمع" مشيرة الى انه "ينبغي استكشاف الإجراءات المضادة فيما يتعلق بالمنتجات الإسرائيلية وتاشيرات الدخول للأفراد رفيعي المستوى".
ودعت الى اجراء تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ووصفت الوزيرة جينيز الوضع في قطاع غزة "بالمروع" حيث يعاني العديد من المدنيين والابرياء والعديد من الأطفال بشكل غير انساني. (النهاية)
ن خ / ف ا س
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