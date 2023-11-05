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وزيرة بلجيكية تدعو إلى فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي المحتل

11/5/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 5 - 11 (كونا) -- دعت وزيرة التعاون التنموي البلجيكية كارولين جينيز اليوم الاحد الى فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي المحتل بسبب انتهاكاته لحقوق الانسان وفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووفقا للوزيرة فان "إسرائيل تنتهك حاليا قانون الحرب والقانون الإنساني من خلال فرض عقوبات جماعية على المدنيين الأبرياء بسبب هجوم حركة (حماس) في السابع من أكتوبر الماضي".
وأضافت "من الواضع ان إسرائيل تعاني من ضعف السمع" مشيرة الى انه "ينبغي استكشاف الإجراءات المضادة فيما يتعلق بالمنتجات الإسرائيلية وتاشيرات الدخول للأفراد رفيعي المستوى".
ودعت الى اجراء تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ووصفت الوزيرة جينيز الوضع في قطاع غزة "بالمروع" حيث يعاني العديد من المدنيين والابرياء والعديد من الأطفال بشكل غير انساني. (النهاية)

ن خ / ف ا س




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