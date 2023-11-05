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الأردن يدين تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على غزة

11/5/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 5 - 11 (كونا) -- دانت الحكومة الأردنية اليوم الأحد التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
ووصفت وزارة الخارجية الأردنية هذه التصريحات في بيان بانها "دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها وتحريضا مدانا على القتل وارتكاب جرائم الحرب إلى جانب الجرائم التي ترتكب ضد أهالي قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورا على التصدي له والتصدي لخطاب الكراهية.
وأكد المسؤول الاردني ضرورة اتخاذ خطوات فعالة من شأنها إلزام الاحتلال الإسرائيلي على وقف اعتداءاته المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكان وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي بن إلياهو قال اليوم إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وأن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض". (النهاية)

أ ب / ف ا س



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