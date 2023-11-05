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الهند تفرض اجراءات صارمة للحد من تلوث الهواء في نيودلهي

11/5/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 5 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الهندية اليوم الأحد فرض اجراءات صارمة في نيودلهي للحد من استمرار تلوث الهواء في العاصمة الهندية والمناطق المجاورة.
وقالت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ الهندية في بيان لها إن لجنة إدارة جودة الهواء في منطقة العاصمة الوطنية والمناطق المجاورة قررت في اجتماعها فرض قيود بموجب المرحلة الرابعة من خطة عمل الاستجابة المتدرجة لمكافحة آثار التلوث وجاء ذلك اثر تسجيل مؤشر جودة الهواء 454 على مقياس من 500 درجة في الساعة الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
ووفق تصنيف الهواء فإن قراءة فوق 400 تعد خطرة ويمكن أن تضر حتى بالأشخاص الأصحاء لا سيما من يعانون من الامراض.
كانت اللجنة قد أجلت فرض القيود بموجب المرحلة الرابعة من خطة عمل الاستجابة المتدرجة لمكافحة التلوث تحسبا من تحسن الهواء ولكنها أكدت أن فرض القيود أصبحت حتمية من اجل الحد لتدهور الوضع الى الاسوء.
وأمرت اللجنة بفرض حظر فوري على أعمال البناء والهدم ووقف دخول الشاحنات إلى دلهي باستثناء الشاحنات التي تحمل السلع الأساسية او التي تقدم الخدمات الأساسية.
كما أمرت منع المركبات التجارية الخفيفة المسجلة خارج دلهي باستثناء المركبات التي تحمل السلع الأساسية او التي تقدم الخدمات الأساسية وحظر مركبات البضائع المتوسطة ومركبات البضائع الثقيلة التي تعمل بالديزل في دلهي باستثناء المركبات التي تحمل السلع الأساسية او تقدم الخدمات الأساسية وحظر أنشطة البناء والهدم حتى المشاريع العامة مثل الطرق السريعة والطرق والجسور ونقل الطاقة وخطوط الأنابيب وما إلى ذلك.
ونصحت اللجنة حكومة ولاية دلهي ان تتخذ قرارا بإيقاف الفصول الدراسية وإجراء الدروس عبر الإنترنت كما ارشددت اللجنة السلطات المركزية والمحلية اتخاذ قرار بشأن السماح للمكاتب العامة والخاصة بالعمل بنسبة 50 في المئة والسماح للعمل من المنزل.
ونصحت حكومة نيودلهي ان تتخذ تدابير طارئة إضافية مثل إغلاق الكليات والمؤسسات التعليمية وإغلاق الأنشطة التجارية غير الضرورية.
كما نصحت اللجنة الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي او الأمراض المزمنة تجنب الأنشطة الخارجية والبقاء في داخل المنازل قدر الإمكان.
وتعد دلهي من أكثر المدن تلوثًا في العالم بسبب الانبعاثات الصناعية والالعاب النارية وعوادم المركبات والدخان الناتج من حرق قش المحاصيل في الولايات المجاورة من هاريانا واوتار براديش والبنجاب. (النهاية)

ا ت ك / ه س ص



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