الهند تفرض اجراءات صارمة للحد من تلوث الهواء في نيودلهي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 5 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الهندية اليوم الأحد فرض اجراءات صارمة في نيودلهي للحد من استمرار تلوث الهواء في العاصمة الهندية والمناطق المجاورة.
وقالت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ الهندية في بيان لها إن لجنة إدارة جودة الهواء في منطقة العاصمة الوطنية والمناطق المجاورة قررت في اجتماعها فرض قيود بموجب المرحلة الرابعة من خطة عمل الاستجابة المتدرجة لمكافحة آثار التلوث وجاء ذلك اثر تسجيل مؤشر جودة الهواء 454 على مقياس من 500 درجة في الساعة الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
ووفق تصنيف الهواء فإن قراءة فوق 400 تعد خطرة ويمكن أن تضر حتى بالأشخاص الأصحاء لا سيما من يعانون من الامراض.
كانت اللجنة قد أجلت فرض القيود بموجب المرحلة الرابعة من خطة عمل الاستجابة المتدرجة لمكافحة التلوث تحسبا من تحسن الهواء ولكنها أكدت أن فرض القيود أصبحت حتمية من اجل الحد لتدهور الوضع الى الاسوء.
وأمرت اللجنة بفرض حظر فوري على أعمال البناء والهدم ووقف دخول الشاحنات إلى دلهي باستثناء الشاحنات التي تحمل السلع الأساسية او التي تقدم الخدمات الأساسية.
كما أمرت منع المركبات التجارية الخفيفة المسجلة خارج دلهي باستثناء المركبات التي تحمل السلع الأساسية او التي تقدم الخدمات الأساسية وحظر مركبات البضائع المتوسطة ومركبات البضائع الثقيلة التي تعمل بالديزل في دلهي باستثناء المركبات التي تحمل السلع الأساسية او تقدم الخدمات الأساسية وحظر أنشطة البناء والهدم حتى المشاريع العامة مثل الطرق السريعة والطرق والجسور ونقل الطاقة وخطوط الأنابيب وما إلى ذلك.
ونصحت اللجنة حكومة ولاية دلهي ان تتخذ قرارا بإيقاف الفصول الدراسية وإجراء الدروس عبر الإنترنت كما ارشددت اللجنة السلطات المركزية والمحلية اتخاذ قرار بشأن السماح للمكاتب العامة والخاصة بالعمل بنسبة 50 في المئة والسماح للعمل من المنزل.
ونصحت حكومة نيودلهي ان تتخذ تدابير طارئة إضافية مثل إغلاق الكليات والمؤسسات التعليمية وإغلاق الأنشطة التجارية غير الضرورية.
كما نصحت اللجنة الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي او الأمراض المزمنة تجنب الأنشطة الخارجية والبقاء في داخل المنازل قدر الإمكان.
وتعد دلهي من أكثر المدن تلوثًا في العالم بسبب الانبعاثات الصناعية والالعاب النارية وعوادم المركبات والدخان الناتج من حرق قش المحاصيل في الولايات المجاورة من هاريانا واوتار براديش والبنجاب. (النهاية)
ا ت ك / ه س ص
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