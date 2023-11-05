وزيرا خارجية البحرين والأردن يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 5 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني اليوم الأحد في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مستجدات الأوضاع في غزة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات العاجلة للفلسطينيين.
وذكرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك لإيجاد حل يضع حدا للوضع الإنساني المؤلم لسكان غزة وللتعامل مع التحديات الإقليمية الأخرى.
وفي اتصال هاتفي آخر بحث الزياني مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ العلاقات الأخوية الوطيدة البحرينية - الفلسطينية وما تشهده من عمل وتنسيق سياسي ودبلوماسي مشترك على المستويات كافة.
وخلال الاتصال بحث الجانبان سبل مواجهة الأوضاع الخطرة في قطاع غزة والضفة الغربية كما بحثا المساعي الإقليمية والدولية من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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