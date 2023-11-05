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وزيرا خارجية البحرين والأردن يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

11/5/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 5 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني اليوم الأحد في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مستجدات الأوضاع في غزة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات العاجلة للفلسطينيين.
وذكرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك لإيجاد حل يضع حدا للوضع الإنساني المؤلم لسكان غزة وللتعامل مع التحديات الإقليمية الأخرى.
وفي اتصال هاتفي آخر بحث الزياني مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ العلاقات الأخوية الوطيدة البحرينية - الفلسطينية وما تشهده من عمل وتنسيق سياسي ودبلوماسي مشترك على المستويات كافة.
وخلال الاتصال بحث الجانبان سبل مواجهة الأوضاع الخطرة في قطاع غزة والضفة الغربية كما بحثا المساعي الإقليمية والدولية من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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