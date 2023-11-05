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برنامج الأغذية العالمي يطلق نداء عاجلا لزيادة إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة

11/5/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 5 - 11 (كونا) -- ناشد برنامج الأغذية العالمي اليوم الأحد المجتمع الدولي بزيادة دخول مساعدات الاغاثة الانسانية الى قطاع غزة عبر معبر رفح مع قرب نفاد الغذاء لإنقاذ حياة الملايين من سكان القطاع.
وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان له أن مديرته التنفيذية سيندي ماكين ناشدت من عند معبر رفح الحدودي للمطالبة بتوسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير وهبوط الإمدادات الغذائية الحيوية إلى مستويات منخفضة بشكل خطير.
ونبه البيان إلى أنه رغم زيادة وتيرة دخول المساعدات الإنسانية في الأيام الماضية (من معبر رفح الذي أصبح نقطة الدخول الوحيدة الى غزة) فإن تلك المساعدات ليست كافية على الإطلاق لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل سريع.
وقالت المديرة ماكين "في الوقت الحالي لا يعرف الآباء في غزة إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم ولا يعرفون حتى إن كانوا سيعيشون للغد في ظل معاناة لا يمكن تصورها على بعد أمتار قليلة من الجانب الآخر من الحدود".
وأضافت ماكين"اليوم أوجه نداء عاجلا لإنقاذ ملايين الأشخاص الذين دمرت هذه الأزمة حياتهم".
وحول عمليات إدخال المساعدات عبرت عن "تقديرها لجميع الجهود المبذولة لتسهيل التدفق المستمر للإمدادات الإنسانية عبر الحدود مع غزة وعمل الهلال الأحمر المصري المميز"شددت على أننا بحاجة إلى مواصلة العمل معا للوصول الآمن والمستدام إلى غزة على مستوى يتناسب مع الظروف الكارثية التي تواجهه العائلات هناك.
وأكدت رئيسة أكبر منظمة انسانية أممية أن "الأزمة في غزة ليست مجرد مأساة محلية بل هي تذكير صارخ بأن أزمة الغذاء العالمية لدينا تتفاقم اذ أن هذه الأزمة لا تهدد السلام والاستقرار الإقليميين فحسب، بل إنها تقوض جهودنا الجماعية لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم".
وأشار البيان إلى أن المديرة التنفيذية خلال زيارة الى مصر استغرقت يومين "تفقدت التوسعات الجارية للعمليات اللوجستية وأنظمة المراقبة في معبر رفح الحدودي والتي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدة الحيوية للناس داخل غزة".
وذكر أن ماكين استطلعت خلال زيارتها الفرص المتاحة للبرنامج للاستفادة من خبرته الواسعة في مجال الخدمات اللوجستية أثناء حالات الطوارئ لتعزيز التعاون مع الشركاء مثل الهلال الأحمر المصري وتوسيع نطاق تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة مشيدة بجهود المتطوعين الذين عملوا بلا كلل لإيصال المساعدة الإنسانية لجيرانهم.
وأوضح البيان أن برنامج الأغذية العالمي يعمل على توسيع نطاق جهوده للوصول في الأسابيع القليلة المقبلة بالمساعدات الغذائية العاجلة إلى أكثر من مليون شخص في غزة حيث حصل أكثر من 650 ألف شخص في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر مساعدات غذائية ونقدية من البرنامج.
ويقوم البرنامج كل يوم بتوزيع الأغذية على الأسر في ملاجئ الأمم المتحدة كما يقوم بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر النازحة في المجتمعات المضيفة ويواصل تقديم التحويلات النقدية للأشخاص المقيمين خارج الملاجئ كي يتمكنوا من شراء المواد الغذائية المتوفرة في المتاجر القليلة التي لاتزال مفتوحة. (النهاية)

م ن / ه س ص



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