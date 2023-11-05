برنامج الأغذية العالمي يطلق نداء عاجلا لزيادة إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 5 - 11 (كونا) -- ناشد برنامج الأغذية العالمي اليوم الأحد المجتمع الدولي بزيادة دخول مساعدات الاغاثة الانسانية الى قطاع غزة عبر معبر رفح مع قرب نفاد الغذاء لإنقاذ حياة الملايين من سكان القطاع.
وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان له أن مديرته التنفيذية سيندي ماكين ناشدت من عند معبر رفح الحدودي للمطالبة بتوسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير وهبوط الإمدادات الغذائية الحيوية إلى مستويات منخفضة بشكل خطير.
ونبه البيان إلى أنه رغم زيادة وتيرة دخول المساعدات الإنسانية في الأيام الماضية (من معبر رفح الذي أصبح نقطة الدخول الوحيدة الى غزة) فإن تلك المساعدات ليست كافية على الإطلاق لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل سريع.
وقالت المديرة ماكين "في الوقت الحالي لا يعرف الآباء في غزة إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم ولا يعرفون حتى إن كانوا سيعيشون للغد في ظل معاناة لا يمكن تصورها على بعد أمتار قليلة من الجانب الآخر من الحدود".
وأضافت ماكين"اليوم أوجه نداء عاجلا لإنقاذ ملايين الأشخاص الذين دمرت هذه الأزمة حياتهم".
وحول عمليات إدخال المساعدات عبرت عن "تقديرها لجميع الجهود المبذولة لتسهيل التدفق المستمر للإمدادات الإنسانية عبر الحدود مع غزة وعمل الهلال الأحمر المصري المميز"شددت على أننا بحاجة إلى مواصلة العمل معا للوصول الآمن والمستدام إلى غزة على مستوى يتناسب مع الظروف الكارثية التي تواجهه العائلات هناك.
وأكدت رئيسة أكبر منظمة انسانية أممية أن "الأزمة في غزة ليست مجرد مأساة محلية بل هي تذكير صارخ بأن أزمة الغذاء العالمية لدينا تتفاقم اذ أن هذه الأزمة لا تهدد السلام والاستقرار الإقليميين فحسب، بل إنها تقوض جهودنا الجماعية لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم".
وأشار البيان إلى أن المديرة التنفيذية خلال زيارة الى مصر استغرقت يومين "تفقدت التوسعات الجارية للعمليات اللوجستية وأنظمة المراقبة في معبر رفح الحدودي والتي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدة الحيوية للناس داخل غزة".
وذكر أن ماكين استطلعت خلال زيارتها الفرص المتاحة للبرنامج للاستفادة من خبرته الواسعة في مجال الخدمات اللوجستية أثناء حالات الطوارئ لتعزيز التعاون مع الشركاء مثل الهلال الأحمر المصري وتوسيع نطاق تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة مشيدة بجهود المتطوعين الذين عملوا بلا كلل لإيصال المساعدة الإنسانية لجيرانهم.
وأوضح البيان أن برنامج الأغذية العالمي يعمل على توسيع نطاق جهوده للوصول في الأسابيع القليلة المقبلة بالمساعدات الغذائية العاجلة إلى أكثر من مليون شخص في غزة حيث حصل أكثر من 650 ألف شخص في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر مساعدات غذائية ونقدية من البرنامج.
ويقوم البرنامج كل يوم بتوزيع الأغذية على الأسر في ملاجئ الأمم المتحدة كما يقوم بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر النازحة في المجتمعات المضيفة ويواصل تقديم التحويلات النقدية للأشخاص المقيمين خارج الملاجئ كي يتمكنوا من شراء المواد الغذائية المتوفرة في المتاجر القليلة التي لاتزال مفتوحة. (النهاية)
م ن / ه س ص
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