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وزير الخارجية البحريني يبحث هاتفيا مع نظيره البرتغالي الاوضاع في غزة

11/5/2023 2:31:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 5 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره البرتغالي جواو غوميز كرافينيو مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن آخر تطورات التصعيد المتواصل وانعكاساته على المدنيين في القطاع وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.
واضاف أن الجانبين أكدا أهمية تكثيف الحوار في كل ما من شأنه تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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