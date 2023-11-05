وزير الخارجية البحريني يبحث هاتفيا مع نظيره البرتغالي الاوضاع في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 5 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره البرتغالي جواو غوميز كرافينيو مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن آخر تطورات التصعيد المتواصل وانعكاساته على المدنيين في القطاع وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.
واضاف أن الجانبين أكدا أهمية تكثيف الحوار في كل ما من شأنه تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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