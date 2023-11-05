آلاف المتظاهرين في مرسيليا الفرنسية ينددون بجرائم الاحتلال في غزة

آلاف المتظاهرين في مرسيليا الفرنسية ينددون بجرائم الاحتلال في غزة
التاريخ
11/5/2023 2:31:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، في مرسيليا جنوبي فرنسا بدعوة من الجمعيات والأحزاب والنقابات، تنديداً بجرائم الاحتلال في غزة ودعماً للفلسطينيين.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، طالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل بلا هوادة منذ نحو شهر.
وردد المشاركون هتافات ضد الاحتلال وجرائمه، مطالبين بوقف فوري للحرب، وحماية أطفال غزة، منددين بالموقف الفرنسي الرسمي من العدوان على غزة.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
05/11/2023 22:12:29
MENAFN05112023000117011021ID1107375461
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