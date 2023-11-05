آلاف المتظاهرين في مرسيليا الفرنسية ينددون بجرائم الاحتلال في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، في مرسيليا جنوبي فرنسا بدعوة من الجمعيات والأحزاب والنقابات، تنديداً بجرائم الاحتلال في غزة ودعماً للفلسطينيين.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، طالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل بلا هوادة منذ نحو شهر.

وردد المشاركون هتافات ضد الاحتلال وجرائمه، مطالبين بوقف فوري للحرب، وحماية أطفال غزة، منددين بالموقف الفرنسي الرسمي من العدوان على غزة.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

05/11/2023 22:12:29

