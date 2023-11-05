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وزراء الصحة العرب يدعو المجتمع الدولي لوقف المجازر في غزة

11/5/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 5 تشرين الثاني ( بترا )-طالب مجلس وزراء الصحة العرب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف المجازر الوحشية في قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لضمان نفاذ وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن مجلس وزراء الصحة العرب عقد دورة غير عادية الخميس الماضي، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الصحة في الجمهورية الجزائرية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية -الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، لبحث الموضوعات الصحية المقرر رفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في الجمهورية الموريتانية.
وأصدر المجلس بيانا دان فيه جرائم الحرب والمجازر الوحشية المستمرة في قطاع غزة، و التي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء.
وأكد المجلس ضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، والتحذير من التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية مع استمرار هذه الإبادة الجماعية واستمرار الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين.
وأشاد المجلس بما تقدمه الفرق الطبية في قطاع غزة من صمود بطولي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والتحديات الكبيرة التي يواجهونها، مؤكدا دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
05/11/2023 22:05:35

MENAFN05112023000117011021ID1107375460

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