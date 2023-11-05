ميقاتي يدين مقتل أطفال لبنانيين بنيران مسيّرة إسرائيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 5 تشرين الثاني (بترا)- دان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، استهداف إسرائيل سيارة مدنية لبنانية في جنوب لبنان بنيران مسيّرة ما أدى الى مقتل عدد من الأشخاص بينهم 3 أطفال.
وقال، في بيان اليوم الأحد، إن هذه الجريمة برسم مَنْ يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان، وهي وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة.
وأضاف: هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وستكون مدار متابعة من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية، وأيضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن على خلفيتها، والمطلوب من دول القرار في مجلس الأمن العودة إلى تطبيق شرعة الأمم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات وإنقاذ ما تبقى من إنسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق.
--(بترا)
ف ج/أز/ هـ ح
05/11/2023 20:55:01
MENAFN05112023000117011021ID1107375459
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