ميقاتي يدين مقتل أطفال لبنانيين بنيران مسيّرة إسرائيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 5 تشرين الثاني (بترا)- دان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، استهداف إسرائيل سيارة مدنية لبنانية في جنوب لبنان بنيران مسيّرة ما أدى الى مقتل عدد من الأشخاص بينهم 3 أطفال.

وقال، في بيان اليوم الأحد، إن هذه الجريمة برسم مَنْ يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان، وهي وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة.

وأضاف: هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وستكون مدار متابعة من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية، وأيضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن على خلفيتها، والمطلوب من دول القرار في مجلس الأمن العودة إلى تطبيق شرعة الأمم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات وإنقاذ ما تبقى من إنسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق.

--(بترا)

ف ج/أز/ هـ ح

05/11/2023 20:55:01