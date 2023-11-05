بابا الفاتيكان يدعو لوقف القصف على غزة ومساعدة المصابين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أطلق بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، نداء عاجلا لوقف إطلاق النار في غزة، داعيا إلى تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدة المصابين من أجل تخفيف الوضع "الخطير جدا".
ووفقاً ل (فرانس برس)، قال البابا فرنسيس أمام حشد في ساحة القديس بطرس عقب صلاة التبشير الملائكي "أواصل التفكير في الوضع الخطير في فلسطين، حيث فقد العديد من الأشخاص حياتهم،"أناشدكم باسم الله أن تتوقّفوا وتعلنوا وقف إطلاق النار".
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
05/11/2023 20:53:35
MENAFN05112023000117011021ID1107375458
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