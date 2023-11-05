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بابا الفاتيكان يدعو لوقف القصف على غزة ومساعدة المصابين

11/5/2023 2:31:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أطلق بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، نداء عاجلا لوقف إطلاق النار في غزة، داعيا إلى تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدة المصابين من أجل تخفيف الوضع "الخطير جدا".

ووفقاً ل (فرانس برس)، قال البابا فرنسيس أمام حشد في ساحة القديس بطرس عقب صلاة التبشير الملائكي "أواصل التفكير في الوضع الخطير في فلسطين، حيث فقد العديد من الأشخاص حياتهم،"أناشدكم باسم الله أن تتوقّفوا وتعلنوا وقف إطلاق النار".

--(بترا)


أ ن/أز/ هـ ح

05/11/2023 20:53:35

MENAFN05112023000117011021ID1107375458

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