الزرقاء: حزب تقدم ينظم وقفة تضامنية دعما لصمود غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 5 تشرين الثاني (بترا)-نظم مجلس دائرة الزرقاء في حزب تقدم وقفة تضامنية في لواء الهاشمية، دعماً لصمود أهلنا في قطاع غزة، إزاء ما يتعرضون له من عدوان همجي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأشاد المشاركون بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية في سبيل دعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الحرة والمترابطة جغرافيا على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، حيث أكد جلالته أن إقامة سلام دائم وعادل وشامل بالمنطقة يرتكز على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 194 الذي يضمن للاجئين الفلسطينيين العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها وتعويضهم.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي لوقف العدوان الغاشم والسماح بإدخال الماء والغذاء والأدوية والوقود لقطاع غزة من كافة المعابر، مؤكدين ضرورة وقف سياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، حيث يستهدف العدوان الإسرائيلي المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمنازل.
--(بترا)
ع ض/أز/ هـ ح
05/11/2023 20:46:56
MENAFN05112023000117011021ID1107375457
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