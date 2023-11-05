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الزرقاء: حزب تقدم ينظم وقفة تضامنية دعما لصمود غزة

11/5/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 5 تشرين الثاني (بترا)-نظم مجلس دائرة الزرقاء في حزب تقدم وقفة تضامنية في لواء الهاشمية، دعماً لصمود أهلنا في قطاع غزة، إزاء ما يتعرضون له من عدوان همجي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأشاد المشاركون بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية في سبيل دعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الحرة والمترابطة جغرافيا على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، حيث أكد جلالته أن إقامة سلام دائم وعادل وشامل بالمنطقة يرتكز على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 194 الذي يضمن للاجئين الفلسطينيين العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها وتعويضهم.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي لوقف العدوان الغاشم والسماح بإدخال الماء والغذاء والأدوية والوقود لقطاع غزة من كافة المعابر، مؤكدين ضرورة وقف سياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، حيث يستهدف العدوان الإسرائيلي المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمنازل.
--(بترا)
ع ض/أز/ هـ ح
05/11/2023 20:46:56

MENAFN05112023000117011021ID1107375457

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