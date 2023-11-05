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رئيس دولة الإمارات يوجه ببدء عملية الفارس الشهم 3 لدعم الفلسطينيين في غزة

11/5/2023 2:31:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

أبوظبي 5 تشرين الثاني (بترا)- وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ببدء عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أمر رئيس الإمارات قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالتعاون والتنسيق مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.
ووجه بفتح باب التطوع للأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة-أبوظبي، بجانب فتح باب التطوع للمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية.
وكان رئيس الإمارات وجه باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة، لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.
كما أعلنت دولة الإمارات تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة تتجاوز 154 مليون درهم (42 مليون دولار) فضلا عن إطلاق مبادرة "تراحم من أجل غزة" تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي،.
--(بترا)
ف ش/هـ ح
05/11/2023 20:45:31

MENAFN05112023000117011021ID1107375456

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