رئيس دولة الإمارات يوجه ببدء عملية الفارس الشهم 3 لدعم الفلسطينيين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبوظبي 5 تشرين الثاني (بترا)- وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ببدء عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أمر رئيس الإمارات قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالتعاون والتنسيق مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.
ووجه بفتح باب التطوع للأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة-أبوظبي، بجانب فتح باب التطوع للمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية.
وكان رئيس الإمارات وجه باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة، لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.
كما أعلنت دولة الإمارات تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة تتجاوز 154 مليون درهم (42 مليون دولار) فضلا عن إطلاق مبادرة "تراحم من أجل غزة" تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي،.
--(بترا)
ف ش/هـ ح
05/11/2023 20:45:31
MENAFN05112023000117011021ID1107375456
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