الصحة التركية: السماح لسفينتين بدخول الموانئ المصرية وخطط لنقل ألف مريض لتركيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أنه جرى منح الإذن بدخول سفينتين تركيتين إلى الموانئ المصرية، لنقل المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المخصصة لعلاج الجرحى في غزة.
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، قال قوجة، اليوم الأحد، إنه أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع نظيره المصري خالد عبدالغفار، بحثا خلاله الهجمات الإسرائيلية التي يتعرض لها سكان غزة والتي "حالت بينهم وبين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية".
وأكد أن الأعمال جارية لنقل نحو ألف مريض وجريح إلى مصر عبر معبر رفح، في مقدمتهم مرضى السرطان الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة بعد خروجه من الخدمة.
وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم نقل مرضى السرطان والحالات الطارئة عبر طائرات إسعاف ومستشفيات عائمة إلى تركيا.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
05/11/2023 20:43:51
MENAFN05112023000117011021ID1107375455
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