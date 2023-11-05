الصحة التركية: السماح لسفينتين بدخول الموانئ المصرية وخطط لنقل ألف مريض لتركيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أنه جرى منح الإذن بدخول سفينتين تركيتين إلى الموانئ المصرية، لنقل المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المخصصة لعلاج الجرحى في غزة.

ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، قال قوجة، اليوم الأحد، إنه أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع نظيره المصري خالد عبدالغفار، بحثا خلاله الهجمات الإسرائيلية التي يتعرض لها سكان غزة والتي "حالت بينهم وبين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية".

وأكد أن الأعمال جارية لنقل نحو ألف مريض وجريح إلى مصر عبر معبر رفح، في مقدمتهم مرضى السرطان الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة بعد خروجه من الخدمة.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم نقل مرضى السرطان والحالات الطارئة عبر طائرات إسعاف ومستشفيات عائمة إلى تركيا.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

05/11/2023 20:43:51