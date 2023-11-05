Monday, 06 November 2023 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة التركية: السماح لسفينتين بدخول الموانئ المصرية وخطط لنقل ألف مريض لتركيا

11/5/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أنه جرى منح الإذن بدخول سفينتين تركيتين إلى الموانئ المصرية، لنقل المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المخصصة لعلاج الجرحى في غزة.
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، قال قوجة، اليوم الأحد، إنه أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع نظيره المصري خالد عبدالغفار، بحثا خلاله الهجمات الإسرائيلية التي يتعرض لها سكان غزة والتي "حالت بينهم وبين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية".
وأكد أن الأعمال جارية لنقل نحو ألف مريض وجريح إلى مصر عبر معبر رفح، في مقدمتهم مرضى السرطان الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة بعد خروجه من الخدمة.
وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم نقل مرضى السرطان والحالات الطارئة عبر طائرات إسعاف ومستشفيات عائمة إلى تركيا.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
05/11/2023 20:43:51

MENAFN05112023000117011021ID1107375455

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث