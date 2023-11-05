منح الطلبة الفلسطينيين مهلة لنهاية الفصل الحالي لاستكمال الوثائق

منح الطلبة الفلسطينيين مهلة لنهاية الفصل الحالي لاستكمال الوثائق
التاريخ
11/5/2023 2:31:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني(بترا)- قرر مجلس التعليم العالي، في جلسته الأخيرة، منح الطلبة الفلسطينيين مهلة لنهاية الفصل الحالي لاستكمال وثائقهم.
ووفق بيان صدر اليوم الأحد، قرر مجلس التعليم العالي منح الطلبة الفلسطينيين الراغبين بالالتحاق في الجامعات الأردنية أو المنتقلين من الجامعات الفلسطينية مهلة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023-2024 لإحضار وثائقهم مصدقة حسب الأصول، وذلك بسبب الظروف الراهنة.
--(بترا)
أ ر/أز/ هـ ح
05/11/2023 20:35:33
MENAFN05112023000117011021ID1107375453
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.