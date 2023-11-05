منح الطلبة الفلسطينيين مهلة لنهاية الفصل الحالي لاستكمال الوثائق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني(بترا)- قرر مجلس التعليم العالي، في جلسته الأخيرة، منح الطلبة الفلسطينيين مهلة لنهاية الفصل الحالي لاستكمال وثائقهم.

ووفق بيان صدر اليوم الأحد، قرر مجلس التعليم العالي منح الطلبة الفلسطينيين الراغبين بالالتحاق في الجامعات الأردنية أو المنتقلين من الجامعات الفلسطينية مهلة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023-2024 لإحضار وثائقهم مصدقة حسب الأصول، وذلك بسبب الظروف الراهنة.

--(بترا)

أ ر/أز/ هـ ح

05/11/2023 20:35:33