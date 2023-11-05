ورشة تدريبية حول مرض طاعون المجترات الصغيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، اليوم الأحد، ورشة للتدريب المخبري الإقليمي ضمن إطار مشروع "تنفيذ البرنامج العالمي لاستئصال طاعون المجترات الصغيرة في الأردن".
وتستمر الورشة 5 أيام، بحضور بعثة من المدربين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بمشاركة أطباء بيطريين من مصر وتركيا والأردن.
وقال مدير الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، الدكتور عصام حوا، إن الوزارة مستمرة بالتعاون مع الفاو لتنفيذ مشاريع تتعلق بالصحة الحيوانية وتقديم الدعم لتطوير أنظمة مراقبة الأمراض وإجراء التقييم المشترك للمخاطر.
وقال ممثل منظمة الفاو في الأردن، المهندس نبيل عساف، "في عام 2016، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان برنامج القضاء على طاعون المجترات الصغيرة العالمي لتحقيق القضاء على المرض" المستهدف في عام 2030، وجرى تطوير استراتيجية عالمية لمكافحة طاعون المجترات الصغيرة واستئصاله، بناءً على الانخفاض التدريجي لحدوث مرض طاعون المجترات الصغيرة وانتشاره من خلال برامج التحصين المستهدفة".
وأضاف عساف"حاليا تقوم المنظمة بالتعاون مع وزارة الزراعة بتنفيذ أنشطة برنامج "الاستئصال العالمي لمرض طاعون المجترات الصغيرة في الأردن" المدعوم من الوكالة الأميركية، بما في ذلك تقييم المخاطر والانتشار وإنشاء نظام ترصد موثوق عن المرض لتعزيز القدرة الوطنية في إدارة مرض طاعون المجترات الصغيرة من خلال تحسين فهم مخاطر المرض ورسم خرائط انتشاره وإنشاء نظام / خطة مراقبة في الأردن لبناء قدرات قطاع الثروة الحيوانية في مواجهة الأمراض الحيوانية وبالتالي الحفاظ على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي."
--(بترا)
رح/أز/ هـ ح
05/11/2023 19:32:29
MENAFN05112023000117011021ID1107375452
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