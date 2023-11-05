ورشة تدريبية حول مرض طاعون المجترات الصغيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، اليوم الأحد، ورشة للتدريب المخبري الإقليمي ضمن إطار مشروع "تنفيذ البرنامج العالمي لاستئصال طاعون المجترات الصغيرة في الأردن".

وتستمر الورشة 5 أيام، بحضور بعثة من المدربين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بمشاركة أطباء بيطريين من مصر وتركيا والأردن.

وقال مدير الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، الدكتور عصام حوا، إن الوزارة مستمرة بالتعاون مع الفاو لتنفيذ مشاريع تتعلق بالصحة الحيوانية وتقديم الدعم لتطوير أنظمة مراقبة الأمراض وإجراء التقييم المشترك للمخاطر.

وقال ممثل منظمة الفاو في الأردن، المهندس نبيل عساف، "في عام 2016، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان برنامج القضاء على طاعون المجترات الصغيرة العالمي لتحقيق القضاء على المرض" المستهدف في عام 2030، وجرى تطوير استراتيجية عالمية لمكافحة طاعون المجترات الصغيرة واستئصاله، بناءً على الانخفاض التدريجي لحدوث مرض طاعون المجترات الصغيرة وانتشاره من خلال برامج التحصين المستهدفة".

وأضاف عساف"حاليا تقوم المنظمة بالتعاون مع وزارة الزراعة بتنفيذ أنشطة برنامج "الاستئصال العالمي لمرض طاعون المجترات الصغيرة في الأردن" المدعوم من الوكالة الأميركية، بما في ذلك تقييم المخاطر والانتشار وإنشاء نظام ترصد موثوق عن المرض لتعزيز القدرة الوطنية في إدارة مرض طاعون المجترات الصغيرة من خلال تحسين فهم مخاطر المرض ورسم خرائط انتشاره وإنشاء نظام / خطة مراقبة في الأردن لبناء قدرات قطاع الثروة الحيوانية في مواجهة الأمراض الحيوانية وبالتالي الحفاظ على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي."

--(بترا)

رح/أز/ هـ ح

05/11/2023 19:32:29

