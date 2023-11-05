تركيا: من واجبنا إنقاذ أشقائنا الفلسطينيين من الظلم الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا) -قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد،"من واجبنا إنقاذ أشقائنا الفلسطينيين من الظلم، ووقف المجازر التي ترتكب في غزة أمام أعين العالم".

وأضاف في كلمة له نقلتها وكالة الأناضول، خلال افتتاح أحد المشاريع، "من مقتضيات مسؤوليتنا تجاه التاريخ أن نصدح بجرائم من يدعمون مرتكبي هذه المجازر اللاأخلاقية والدنيئة (بغزة) في وجوههم".

وأكد "ضرورة محاسبة القتلة الذين يقتلون الأطفال والأمهات والأبرياء في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، واللصوص الذين يسرقون ممتلكات المظلومين".

--(بترا)

رصد/ي ف/أز/ هـ ح

05/11/2023 20:04:07