تركيا: من واجبنا إنقاذ أشقائنا الفلسطينيين من الظلم الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا) -قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد،"من واجبنا إنقاذ أشقائنا الفلسطينيين من الظلم، ووقف المجازر التي ترتكب في غزة أمام أعين العالم".
وأضاف في كلمة له نقلتها وكالة الأناضول، خلال افتتاح أحد المشاريع، "من مقتضيات مسؤوليتنا تجاه التاريخ أن نصدح بجرائم من يدعمون مرتكبي هذه المجازر اللاأخلاقية والدنيئة (بغزة) في وجوههم".
وأكد "ضرورة محاسبة القتلة الذين يقتلون الأطفال والأمهات والأبرياء في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، واللصوص الذين يسرقون ممتلكات المظلومين".
--(بترا)
رصد/ي ف/أز/ هـ ح
05/11/2023 20:04:07
MENAFN05112023000117011021ID1107375451
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