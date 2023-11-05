قطر تدين تهديد وزير إسرائيلي بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 5 تشرين الثاني(بترا)-دانت قطر بشدة تصريحات وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التهديد بضرب قطاع غزة المحاصر بقنبلة نووية، واعتبرتها تحريضا خطيرا على جريمة حرب واستهتارا بالقيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية.
واستنكرت الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد، تساهل حكومة الاحتلال مع تهديدات الوزير من خلال اكتفائها بتجميد عضويته، مؤكدة أن هذه التصريحات البغيضة المستفزة، تمثل امتداداً للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
--(بترا)
أز/هـ ح
05/11/2023 20:01:01
MENAFN05112023000117011021ID1107375450
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