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قطر تدين تهديد وزير إسرائيلي بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية

11/5/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 5 تشرين الثاني(بترا)-دانت قطر بشدة تصريحات وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التهديد بضرب قطاع غزة المحاصر بقنبلة نووية، واعتبرتها تحريضا خطيرا على جريمة حرب واستهتارا بالقيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية.
واستنكرت الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد، تساهل حكومة الاحتلال مع تهديدات الوزير من خلال اكتفائها بتجميد عضويته، مؤكدة أن هذه التصريحات البغيضة المستفزة، تمثل امتداداً للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
--(بترا)
أز/هـ ح
05/11/2023 20:01:01

MENAFN05112023000117011021ID1107375450

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