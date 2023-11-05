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الجامعة الهاشمية تحقق قفزة نوعية في مجال النشر العلمي

11/5/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 5 تشرين الثاني(بترا)-قال نائب رئيس الجامعة الهاشمية لشؤون التخطيط والتطوير والتواصل الدولي الدكتور محمد المشاعلة إن الجامعة حققت قفزة نوعية في إنتاج البحوث العلمية الرصينة ونشرها في المجلات العلمية المرموقة، ليس من حيث العدد فحسب؛ بل من حيث الجودة والتأثير.
وأشار إلى أن عدد البحوث المنشورة في قاعدة بيانات سكوبس للعام الحالي2023 وصل حتى الآن إلى نحو 1030 بحثا بنسبة نشر 1.2 لأعضاء هيئة التدريس وهي النسبة الأولى بين الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.
وأضاف المشاعلة، خلال تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه تمت زيادة عدد المشاركات في المؤتمرات العلمية الجادة، إذ تم دعم أعضاء هيئة تدريس لتقديم بحوث وأوراق علمية في 77 مؤتمرًا علميًا محليًا ودوليًا، كما تمت الموافقة على دعم ما يزيد عن 60 مشروعًا بحثيًا خلال العام الماضي والعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الوطنية المختلفة التي تسهم في التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
من جهته، قال عميد البحث العلمي، الدكتور معن حماد، إن عمادة البحث العلمي تعمل على تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه من خلال تأمين الدعم المالي لمشاريع بحوث أعضاء هيئة التدريس ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتنسيق بين الباحثين في الجامعة من أجل الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من حيث الأجهزة والمعدات البحثية.
--(بترا)
ع ض/أز/ هـ ح
05/11/2023 19:54:44

MENAFN05112023000117011021ID1107375449

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