السعودية تدين اقتراح الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- دانت المملكة العربية السعودية التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، ووصفتها بأنها تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية( واس) اليوم الأحد، "إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".

--(بترا)

رصد/ ي ف/أز/ هـ ح

05/11/2023 19:35:30