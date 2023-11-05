السعودية تدين اقتراح الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

السعودية تدين اقتراح الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة
التاريخ
11/5/2023 2:30:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- دانت المملكة العربية السعودية التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، ووصفتها بأنها تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية( واس) اليوم الأحد، "إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".
--(بترا)
رصد/ ي ف/أز/ هـ ح
05/11/2023 19:35:30
MENAFN05112023000117011021ID1107375448
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