أبو الغيط: تصريحات الوزير الإسرائيلي تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال

أبو الغيط: تصريحات الوزير الإسرائيلي تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال
التاريخ
11/5/2023 2:30:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 5 تشرين الثاني (بترا)- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي إلياهو العنصري كشفت الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال.
وأضاف أن التصريحات الأخيرة للوزير الإسرائيلي لا يعترف فيها فقط بامتلاكهم سلاحا نوويا، وهو السر الذي يعرفه الجميع، لكنه يكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال ولكل من يدافع عنها في الغرب.
--(بترا)
ن ا/أز/ هـ ح
05/11/2023 19:33:29
MENAFN05112023000117011021ID1107375447
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