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تشاد تستدعي القائم بأعمال سفارتها من إسرائيل للتشاور

11/5/2023 2:30:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- استدعت تشاد، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارتها في إسرائيل، للتشاور على وقع الأحداث في غزة.
وقالت وزارة خارجية تشاد، في بيان لها، إن استدعاء القائم بالأعمال للتشاور، بسبب قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مضيفة أن "الحكومة التشادية تتابع بأكبر قدر من الاهتمام والقلق الوضع في الشرق الأوسط سيما موجات العنف المميت غير المسبوق في القطاع".
وتعد تشاد الدولة السادسة التي تستدعي كبير مبعوثيها من إسرائيل خلال الحرب على غزة، على خطى الأردن وتركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا.
--(بترا)
رصد/ي ف/أز/ هـ ح
05/11/2023 19:29:52

MENAFN05112023000117011021ID1107375446

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