تشاد تستدعي القائم بأعمال سفارتها من إسرائيل للتشاور

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- استدعت تشاد، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارتها في إسرائيل، للتشاور على وقع الأحداث في غزة.
وقالت وزارة خارجية تشاد، في بيان لها، إن استدعاء القائم بالأعمال للتشاور، بسبب قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مضيفة أن "الحكومة التشادية تتابع بأكبر قدر من الاهتمام والقلق الوضع في الشرق الأوسط سيما موجات العنف المميت غير المسبوق في القطاع".
وتعد تشاد الدولة السادسة التي تستدعي كبير مبعوثيها من إسرائيل خلال الحرب على غزة، على خطى الأردن وتركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا.
--(بترا)
رصد/ي ف/أز/ هـ ح
05/11/2023 19:29:52
MENAFN05112023000117011021ID1107375446
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