صحفية تستقيل من مجلة نيويورك تايمز بسبب دعمها لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)-قدمت صحفية أميركية استقالتها من مجلة "نيويورك تايمز" ، بعد أن وقّعت على عريضة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وتدعو إلى مقاطعتها وفرض عقوبات عليها.
وجاء في الموقع الرسمي للمجلة الأميركية، أن الكاتبة جاسمين هيوز الحائزة على عدة جوائز، قدمت استقالتها بعد أن "انتهكت سياسات غرفة التحرير".
وقال، مدير تحرير المجلة، جيك سيلفرستين، "رغم أنني أحترم أن لديها قناعات قوية، فإن هذا كان انتهاكا واضحا لسياسة (نيويورك تايمز) بشأن الاحتجاج العام".
--(بترا)
رصد/ ي ف/أز/ هـ ح
05/11/2023 19:23:57
MENAFN05112023000117011021ID1107375445
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