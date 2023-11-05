صحفية تستقيل من مجلة نيويورك تايمز بسبب دعمها لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)-قدمت صحفية أميركية استقالتها من مجلة "نيويورك تايمز" ، بعد أن وقّعت على عريضة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وتدعو إلى مقاطعتها وفرض عقوبات عليها.

وجاء في الموقع الرسمي للمجلة الأميركية، أن الكاتبة جاسمين هيوز الحائزة على عدة جوائز، قدمت استقالتها بعد أن "انتهكت سياسات غرفة التحرير".

وقال، مدير تحرير المجلة، جيك سيلفرستين، "رغم أنني أحترم أن لديها قناعات قوية، فإن هذا كان انتهاكا واضحا لسياسة (نيويورك تايمز) بشأن الاحتجاج العام".

--(بترا)





رصد/ ي ف/أز/ هـ ح





05/11/2023 19:23:57