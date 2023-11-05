مقتل 3 أطفال بنيران مسيّرة إسرائيلية على سيارة مدنية جنوب لبنان

مقتل 3 أطفال بنيران مسيّرة إسرائيلية على سيارة مدنية جنوب لبنان
التاريخ
11/5/2023 2:30:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 5 تشرين الثاني (بترا)- قتل 3 أطفال وجرح عدد من الأشخاص، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانت تقلهم في بلدة عيناتا اللبنانية الحدودية مع إسرائيل.
وقال مصدر امني لبناني" إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية كانت تقل صحافيا وعائلته، فقتل 3 أطفال وجرح 3 آخرون".
--(بترا)
ف ج/أز/ هـ ح
05/11/2023 19:17:02
MENAFN05112023000117011021ID1107375444
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