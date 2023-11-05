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مقتل 3 أطفال بنيران مسيّرة إسرائيلية على سيارة مدنية جنوب لبنان

11/5/2023 2:30:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 5 تشرين الثاني (بترا)- قتل 3 أطفال وجرح عدد من الأشخاص، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانت تقلهم في بلدة عيناتا اللبنانية الحدودية مع إسرائيل.
وقال مصدر امني لبناني" إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية كانت تقل صحافيا وعائلته، فقتل 3 أطفال وجرح 3 آخرون".
--(بترا)
ف ج/أز/ هـ ح
05/11/2023 19:17:02

MENAFN05112023000117011021ID1107375444

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