مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة اليوم

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة اليوم
التاريخ
11/5/2023 2:30:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة نتيجة تأثر المملكة اليوم بحالة عدم استقرار جوي، حيث تكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.
وأهابت المديرية بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.
--(بترا)
ل م/أز/ هـ ح
05/11/2023 19:14:31
MENAFN05112023000117011021ID1107375443
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