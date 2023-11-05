مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة نتيجة تأثر المملكة اليوم بحالة عدم استقرار جوي، حيث تكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

وأهابت المديرية بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

--(بترا)

ل م/أز/ هـ ح

05/11/2023 19:14:31