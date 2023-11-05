MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 5 تشرين الثاني (بترا)- وقّع المركز الوطني للبحوث الزراعية والبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لبناء قدرات صغار المزارعين المقترضين من البنك خاصةً أصحاب المشاريع الريادية، والمشاركين في مهرجان الزيتون الوطني الثالث والعشرين ومعرض المنتجات الريفية.

وقال مدير عام مركز البحوث، الدكتور نزار حداد، إن المذكرة تستهدف الشباب الرياديين المشتركين في حاضنة الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الزراعية، وتقديم خدمات فنية وعلمية لصغار المزارعين المقترضين وإشراكهم في مشروع المدارس الحقلية وتمكينهم ميدانياً والاستفادة من الخدمات المالية التي يقدمها البنك الوطني.

من جهته، أوضح مدير عام البنك، سامح المحاريق، أن الخدمات المالية التي يقدمها البنك الوطني للمستفيدين من المذكرة تأتي لتمكينهم وبناء قدراتهم ودعم النافذة التسويقية المعنية بتسويق منتجاتهم وتطويرها.

--(بترا)

ون/ ن ح/ هـ ح

05/11/2023 19:11:57