وزير الزراعة يوجه لحماية المستهلكين من غش زيت الزيتون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- طالب وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، الجهات المعنية بحماية المستهلكين من غش زيت الزيتون.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي، اليوم الأحد، ضم مندوبين عن الإدارة الملكية لحماية البيئة ووزارة الصناعة والتجارة والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، وأصحاب مصانع إنتاج عبوات الزيت (الصفائح).
وثمن الحنيفات دور الجهات المعنية بحماية زيت الزيتون من محاولات الإساءة لقطاع الزيتون وزيت الزيتون، مؤكداً ضرورة استمرارية العمل المؤسسي لضمان حماية الزيت الأردني والعمل على مواجهة التحديات والعقبات التي تواجهه القطاع.
وأكد الحنيفات أهمية متابعة الإعلانات المضللة المنتشرة على صفحات المواقع الإلكترونية التي من شأنها تضليل المستهلكين عند شراء مادة زيت الزيتون والإساءة لسمعة الزيت الأردني.
ودعا الحنيفات أصحاب مصانع إنتاج عبوات زيت الزيتون إلى توخي الدقة والحذر في بيع الصفائح، مؤكداً ضرورة منع أي محاولات لبيع العبوات خارج المعاصر مما يساعد في استعمالها في الغش.
واستعرض الحضور العديد من المقترحات والتي على ضوئها جرى الخروج بمصفوفة عمل وقرارات للحد من محاولات للتلاعب في مادة زيت الزيتون لضبط وتنظيم القطاع.
--(بترا)
رح/أز/ هـ ح
05/11/2023 19:08:21
MENAFN05112023000117011021ID1107375441
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