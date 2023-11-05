وزير الزراعة يوجه لحماية المستهلكين من غش زيت الزيتون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- طالب وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، الجهات المعنية بحماية المستهلكين من غش زيت الزيتون.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي، اليوم الأحد، ضم مندوبين عن الإدارة الملكية لحماية البيئة ووزارة الصناعة والتجارة والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، وأصحاب مصانع إنتاج عبوات الزيت (الصفائح).

وثمن الحنيفات دور الجهات المعنية بحماية زيت الزيتون من محاولات الإساءة لقطاع الزيتون وزيت الزيتون، مؤكداً ضرورة استمرارية العمل المؤسسي لضمان حماية الزيت الأردني والعمل على مواجهة التحديات والعقبات التي تواجهه القطاع.

وأكد الحنيفات أهمية متابعة الإعلانات المضللة المنتشرة على صفحات المواقع الإلكترونية التي من شأنها تضليل المستهلكين عند شراء مادة زيت الزيتون والإساءة لسمعة الزيت الأردني.

ودعا الحنيفات أصحاب مصانع إنتاج عبوات زيت الزيتون إلى توخي الدقة والحذر في بيع الصفائح، مؤكداً ضرورة منع أي محاولات لبيع العبوات خارج المعاصر مما يساعد في استعمالها في الغش.

واستعرض الحضور العديد من المقترحات والتي على ضوئها جرى الخروج بمصفوفة عمل وقرارات للحد من محاولات للتلاعب في مادة زيت الزيتون لضبط وتنظيم القطاع.

--(بترا)

رح/أز/ هـ ح

05/11/2023 19:08:21