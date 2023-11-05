مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- دان مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، بأشد العبارات، الجرائم والمجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهل في غزة من قتل وتشريد للمدنيين العزل والأبرياء وتجويعهم وتدمير مساكنهم والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
وأكد المجلس، في بيان عقب اجتماع عقده اليوم الأحد في دار مطرانية الأردن للروم الأُرثوذكس، أن هذه الجرائم الوحشية والإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هي ضدَّ الإنسانية ومُخالفة لكل الأعراف الدولية.
وأشاد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الأهل في عموم فلسطين، وبذل كل ما هو ممكن لإيقاف الحرب على غزة، مثمنا كل المواقف الحرة العربية والدولية التي لم تنخرط في معايير إنسانية وسياسية مزدوجة.
وأعلن المجلس عن إلغاء جميع الفعاليات والأنشطة والمظاهر الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، احتراماً للضحايا البريئة ولدماء شهدائنا الزكية في غزة وعموم فلسطين، ليُقتصر عيد الميلاد المجيد على الصلوات والطقوس الكنسية.
كما أعلن المجلس عن تخصيص جميع تبرعات الكنائس ليوم الأحد المقبل، لدعم صمود الأهل في قطاع غزة بالتعاون مع الجهات المعنية، داعيا إلى المساهمة في هذا الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه أبناء غزة من خلال الآليات التي اعتمدتها الكنائس.
--(بترا)
م خ/رق/ هـ ح
05/11/2023 19:06:39
MENAFN05112023000117011021ID1107375440
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