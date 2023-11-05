مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- دان مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، بأشد العبارات، الجرائم والمجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهل في غزة من قتل وتشريد للمدنيين العزل والأبرياء وتجويعهم وتدمير مساكنهم والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وأكد المجلس، في بيان عقب اجتماع عقده اليوم الأحد في دار مطرانية الأردن للروم الأُرثوذكس، أن هذه الجرائم الوحشية والإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هي ضدَّ الإنسانية ومُخالفة لكل الأعراف الدولية.

وأشاد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الأهل في عموم فلسطين، وبذل كل ما هو ممكن لإيقاف الحرب على غزة، مثمنا كل المواقف الحرة العربية والدولية التي لم تنخرط في معايير إنسانية وسياسية مزدوجة.

وأعلن المجلس عن إلغاء جميع الفعاليات والأنشطة والمظاهر الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، احتراماً للضحايا البريئة ولدماء شهدائنا الزكية في غزة وعموم فلسطين، ليُقتصر عيد الميلاد المجيد على الصلوات والطقوس الكنسية.

كما أعلن المجلس عن تخصيص جميع تبرعات الكنائس ليوم الأحد المقبل، لدعم صمود الأهل في قطاع غزة بالتعاون مع الجهات المعنية، داعيا إلى المساهمة في هذا الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه أبناء غزة من خلال الآليات التي اعتمدتها الكنائس.

--(بترا)

م خ/رق/ هـ ح

05/11/2023 19:06:39