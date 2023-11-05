وفد عراقي يطلع على تجربة مؤسسة الغذاء والدواء وتشريعاتها الناظمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- اطلع وفد عراقي، خلال زيارته اليوم الأحد، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، على تجربة المؤسسة في الرقابة على الغذاء والدواء والتشريعات الناظمة لعملها وخططها للتعامل مع أي تحديات قد تواجهها.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، خلال استضافته الوفد برئاسة نقيب صيادلة العراق الدكتور مصطفى الهيتي، إن المؤسسة تحكمها قوانين وتشريعات قوية، وتمتاز بالضابطة العدلية وصلاحيات تُطبق لغايات رقابية.
وأضاف أن لجان المؤسسة الفنية تتخذ قرارات قطعية بعضوية المختصين والخبراء من مختلف القطاعات المعنية، وتسعى بشكل متواصل نحو التميز والريادة ما جعلها مرجعا ومصدرا للمعلومات ونموذجا يحتذى به.
وعرض إجراءات المؤسسة في تسجيل الأدوية وتسعيرها والرقابة والتفتيش عليها وصرف الأدوية المخدرة ومستحضراتها، مشيرا إلى استحداث وصفة طبية ذات علامات أمنية وإجراءات رقابة على الدواء المزور والمهرب.
ولفت إلى أن المؤسسة بصدد تبني برنامج تتبع للأدوية، بدء من عملية التصنيع وحتى وصولها للمرضى لمراقبتها ومتابعة المخزون الدوائي، داعيا إلى بناء منظومة رقابية دوائية وقاعدة بيانات عربية لرصد الآثار الجانبية للأدوية، نظرا لأهمية اليقظة الدوائية في توفير معلومات حول الآثار الجانبية للأدوية وتحليلها.
وبين أن المملكة من الدول الرائدة في مجال الدراسات الدوائية على مستوى المنطقة، وتعد أول دولة عربية تشرع قانونا خاصا بالدراسات الدوائية منذ عام 2001 بهدف تنظيم إجرائها حسب الأسس العالمية المرجعية في هذا المجال.
وأطلع الوفد على دور المؤسسة في تصنيف وتسجيل وتسعير المستلزمات والأجهزة الطبية، ووضع سقوف سعرية ودورها في تسجيل منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية.
وأكد مهيدات، استعداد المؤسسة لتقديم خبراتها للجانب العراقي للاطلاع عليها والاستفادة منها، مشيرا إلى سعي المؤسسة للمضي قدما نحو تعزيز أوجه الشراكة في مجال الأدوية، وتوطيد التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
من جانبه قال الهيتي، إن الزيارة جاءت للاطلاع على التجربة الأردنية في تأسيس مؤسسة تعنى بالرقابة على الغذاء والدواء، ودراستها جيدا للاستفادة منها في تأسيس مؤسسة على غرارها في العراق.
وتتضمن زيارة الوفد التي تستمر يومين، جولات وزيارات ميدانية لعدد من شركات الأدوية الأردنية، بالإضافة إلى عروض قدمها مديرو المديريات المعنية.
ويضم الوفد الذي استضافته المؤسسة بالتنسيق مع شركة Agon، بالإضافة إلى نقيب صيادلة العراق، الدكتور عصمت عامر، والدكتور محمد العكيلي، والدكتور خزعل الجبوري.
--(بترا)
ع د/ ن ح/رق
05/11/2023 18:45:38
MENAFN05112023000117011021ID1107375439
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