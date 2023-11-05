وفد عراقي يطلع على تجربة مؤسسة الغذاء والدواء وتشريعاتها الناظمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- اطلع وفد عراقي، خلال زيارته اليوم الأحد، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، على تجربة المؤسسة في الرقابة على الغذاء والدواء والتشريعات الناظمة لعملها وخططها للتعامل مع أي تحديات قد تواجهها.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، خلال استضافته الوفد برئاسة نقيب صيادلة العراق الدكتور مصطفى الهيتي، إن المؤسسة تحكمها قوانين وتشريعات قوية، وتمتاز بالضابطة العدلية وصلاحيات تُطبق لغايات رقابية.

وأضاف أن لجان المؤسسة الفنية تتخذ قرارات قطعية بعضوية المختصين والخبراء من مختلف القطاعات المعنية، وتسعى بشكل متواصل نحو التميز والريادة ما جعلها مرجعا ومصدرا للمعلومات ونموذجا يحتذى به.

وعرض إجراءات المؤسسة في تسجيل الأدوية وتسعيرها والرقابة والتفتيش عليها وصرف الأدوية المخدرة ومستحضراتها، مشيرا إلى استحداث وصفة طبية ذات علامات أمنية وإجراءات رقابة على الدواء المزور والمهرب.

ولفت إلى أن المؤسسة بصدد تبني برنامج تتبع للأدوية، بدء من عملية التصنيع وحتى وصولها للمرضى لمراقبتها ومتابعة المخزون الدوائي، داعيا إلى بناء منظومة رقابية دوائية وقاعدة بيانات عربية لرصد الآثار الجانبية للأدوية، نظرا لأهمية اليقظة الدوائية في توفير معلومات حول الآثار الجانبية للأدوية وتحليلها.

وبين أن المملكة من الدول الرائدة في مجال الدراسات الدوائية على مستوى المنطقة، وتعد أول دولة عربية تشرع قانونا خاصا بالدراسات الدوائية منذ عام 2001 بهدف تنظيم إجرائها حسب الأسس العالمية المرجعية في هذا المجال.

وأطلع الوفد على دور المؤسسة في تصنيف وتسجيل وتسعير المستلزمات والأجهزة الطبية، ووضع سقوف سعرية ودورها في تسجيل منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية.

وأكد مهيدات، استعداد المؤسسة لتقديم خبراتها للجانب العراقي للاطلاع عليها والاستفادة منها، مشيرا إلى سعي المؤسسة للمضي قدما نحو تعزيز أوجه الشراكة في مجال الأدوية، وتوطيد التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

من جانبه قال الهيتي، إن الزيارة جاءت للاطلاع على التجربة الأردنية في تأسيس مؤسسة تعنى بالرقابة على الغذاء والدواء، ودراستها جيدا للاستفادة منها في تأسيس مؤسسة على غرارها في العراق.

وتتضمن زيارة الوفد التي تستمر يومين، جولات وزيارات ميدانية لعدد من شركات الأدوية الأردنية، بالإضافة إلى عروض قدمها مديرو المديريات المعنية.

ويضم الوفد الذي استضافته المؤسسة بالتنسيق مع شركة Agon، بالإضافة إلى نقيب صيادلة العراق، الدكتور عصمت عامر، والدكتور محمد العكيلي، والدكتور خزعل الجبوري.

--(بترا)

ع د/ ن ح/رق

05/11/2023 18:45:38

