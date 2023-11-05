بحث إقامة مبنى جديد للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، إقامة مبنى جديد للمركز في منطقة ياجوز على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 دونمات.
وأكد أبو السمن، خلال لقائه البلبيسي في مكتبه اليوم الأحد، استعداد الوزارة لتقديم جميع أشكال الدعم الفني والهندسي للبدء بالمشروع الذي سيكون صرحا علميا وطبيا مهما.
من جهته، قدم البلبيسي، رؤية حول المركز والمرافق والخدمات الواجب توفرها في المبنى الذي ستقوم الوزارة بإجراء الدراسات اللازمة لإقامته والسير بإجراءات تنفيذه.
--(بترا)
م ح/ن ح/رق
05/11/2023 18:30:55
MENAFN05112023000117011021ID1107375438
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