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بحث إقامة مبنى جديد للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

11/5/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، إقامة مبنى جديد للمركز في منطقة ياجوز على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 دونمات.
وأكد أبو السمن، خلال لقائه البلبيسي في مكتبه اليوم الأحد، استعداد الوزارة لتقديم جميع أشكال الدعم الفني والهندسي للبدء بالمشروع الذي سيكون صرحا علميا وطبيا مهما.
من جهته، قدم البلبيسي، رؤية حول المركز والمرافق والخدمات الواجب توفرها في المبنى الذي ستقوم الوزارة بإجراء الدراسات اللازمة لإقامته والسير بإجراءات تنفيذه.
--(بترا)
م ح/ن ح/رق
05/11/2023 18:30:55

MENAFN05112023000117011021ID1107375438

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