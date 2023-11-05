التعليم النيابية تبحث واقع كليات الطب وطاقاتها الاستيعابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا) أمين الرواشدة- بحثت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأحد، واقع كليات الطب في الجامعات الأردنية وطاقاتها الاستيعابية، وأعداد الطلبة المقبولين للعام الحالي، بعد قرار التخفيض التدريجي لأعداد المقبولين فيها.

وقال رئيس اللجنة الدكتور بلال المومني، إنه على الجامعات تحمل مسؤولية قبول الطلبة الراغبين في دراسة تخصص الطب، وعدم تركهم ليلتحقوا في الجامعات الخارجية، في ظل تفعيل البرنامج الدولي وقبول أعداد كبيرة على حساب الطلبة الأردنيين، وأن يكون ذلك مسؤولية مشتركة مع راسمي سياسات القبول في التعليم العالي والجامعات.

وأضاف "إذا كان السوق المحلي غير قادر على استيعاب خريجي الطب فيجب معالجة ذلك من خلال سوق العمل الإقليمي والدولي، وعدم تخفيض الأعداد بنسب عالية كما جرى هذا العام على حساب الطلبة المتفوقين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن"، مشيرا إلى أنه يجب توفير مستشفى لكل جامعة تُدرس الطب.

بدورهم، أكد رؤساء الجامعات الرسمية، أهمية الحفاظ على جودة مخرجات التعليم في التخصصات الطبية، وأن خريجي كليات الطب مؤهلون للالتحاق بسوق العمل خارج الأردن، وأن الكليات تنفذ سياسات مجلس التعليم العالي وفقا لطاقتها الاستيعابية.

وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن عمل الأطباء لا يقتصر فقط على سوق العمل المحلي، وإن المحافظة على جودة المخرجات الطبية أمر مهم، مشيرا إلى أن أعداد المقبولين تجاوزت الطاقة الاستيعابية والقدرات، لذلك جرى توقيع اتفاقيات شراكة مع مستشفيات جديدة ومن الممكن قبول 70 طالب طب إضافيا هذا العام.

من جهته، بين رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، أن كلية الطب في مؤتة يمكنها استيعاب 50 طالب طب إضافيا لهذا العام، مشيرا الى الحاجة الملحة إلى إنشاء مستشفى جامعي طبي يخدم الطلبة والمجتمع المحلي في محافظات الجنوب.

وقال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبدالحق، إن عدد الطلبة المقبولين في كلية الطب للعام الحالي بلغ 294 طالبا وطالبة، مقارنة بألف طالب العام الماضي، إلى جانب قبول 133 طالبا في كلية طب الأسنان.

بدوره، أشار رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، إلى أن كلية الطب في الجامعة تجاوزت طاقتها الاستيعابية، ولمعالجة ذلك عينت الجامعة 31 عضو هيئة تدريس، مشيرا إلى تقدم الجامعة للاعتماد الدولي لكلية الطب.

وحضر من اللجنة النواب، خالد أبو حسان، وفراس القضاة، وأماني الشقران، ومحمد العكور.

--(بترا)





أ ر/ن ح/رق

05/11/2023 18:21:12