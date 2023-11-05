5 شهداء جراء قصف الاحتلال شمال غزة
التاريخ
11/5/2023 2:30:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 5 فلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في بيت حانون، وشقة سكنية في منطقة العلمي في جباليا، شمال القطاع.
وأكدت مصادر فلسطينية، أن عدد آخر من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، باستهداف الاحتلال لمنزل قرب المسجد الأبيض بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش/ف م/رق
05/11/2023 17:49:37
MENAFN05112023000117011021ID1107375436
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