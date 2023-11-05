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5 شهداء جراء قصف الاحتلال شمال غزة

11/5/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 5 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 5 فلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في بيت حانون، وشقة سكنية في منطقة العلمي في جباليا، شمال القطاع.
وأكدت مصادر فلسطينية، أن عدد آخر من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، باستهداف الاحتلال لمنزل قرب المسجد الأبيض بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش/ف م/رق
05/11/2023 17:49:37

MENAFN05112023000117011021ID1107375436

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