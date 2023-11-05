وزيرا الأشغال والتربية يبحثان سير العمل في مشاريع أبنية مدرسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، والتربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأحد، سير عمل مشاريع أبنية مدرسية وخطط الوزارتين المستقبلية في مجال المشاريع التربوية.

واستمع الوزيران إلى عرض قدمه المعنيون في وزارة الأشغال حول آخر الإجراءات والتطورات لواقع البنية التحتية والخطة المستقبلية لمشاريع الأبنية المدرسية.

واطلعا على الإجراءات المتعلقة بمشاريع عطاءات الدراسات وإعداد الوثائق للأبنية المدرسية المزمع طرحها للاستشاريين المصنفين والمؤهلين، والعطاءات التي جرى إنهاء دراستها، والمزمع طرحها في الفترة المقبلة.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية تذليل المعيقات وتسريع الإنجاز في المدارس قيد التنفيذ، وعقد اجتماع أسبوعي بين المعنيين في الوزارتين ورفع التقارير اللازمة لضمان سرعة إنجاز هذه المشاريع، ضمن التكلفة والمدة العقدية وتفعيل الإجراءات التعاقدية للمشاريع المتأخرة.

وتنفذ وزارة الأشغال حاليا 30 بناء مدرسيا في مختلف محافظات المملكة بقيمة إجمالية 64.5 مليون دينار، وبتمويل من عدة جهات.

وتقوم الوزارة حاليا بأعمال استلام 6 مدارس من خلال لجان مشكلة لهذه الغاية بالاشتراك مع وزارة التربية.

كما تُجري الوزارة حاليا دراسات لإنشاء 68 مدرسة منها 28 مدرسة ضمن مشاريع اللامركزية، و5 مدارس على حساب المبادرات الملكية، فيما سيتم تمويل 35 بناء مدرسيا من خلال المنح والقروض.

وكانت وزارة الأشغال سلمت 40 مدرسة لوزارة التربية العام الحالي، بقيمة إجمالية تجاوزت 27 مليون دينار، ما بين أبنية متكاملة وإضافات صفية ومنشآت رياضية ورياض أطفال.

--(بترا)

م ح/ن ح/رق

05/11/2023 17:37:32

