وزيرا الأشغال والتربية يبحثان سير العمل في مشاريع أبنية مدرسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، والتربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأحد، سير عمل مشاريع أبنية مدرسية وخطط الوزارتين المستقبلية في مجال المشاريع التربوية.
واستمع الوزيران إلى عرض قدمه المعنيون في وزارة الأشغال حول آخر الإجراءات والتطورات لواقع البنية التحتية والخطة المستقبلية لمشاريع الأبنية المدرسية.
واطلعا على الإجراءات المتعلقة بمشاريع عطاءات الدراسات وإعداد الوثائق للأبنية المدرسية المزمع طرحها للاستشاريين المصنفين والمؤهلين، والعطاءات التي جرى إنهاء دراستها، والمزمع طرحها في الفترة المقبلة.
وأكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية تذليل المعيقات وتسريع الإنجاز في المدارس قيد التنفيذ، وعقد اجتماع أسبوعي بين المعنيين في الوزارتين ورفع التقارير اللازمة لضمان سرعة إنجاز هذه المشاريع، ضمن التكلفة والمدة العقدية وتفعيل الإجراءات التعاقدية للمشاريع المتأخرة.
وتنفذ وزارة الأشغال حاليا 30 بناء مدرسيا في مختلف محافظات المملكة بقيمة إجمالية 64.5 مليون دينار، وبتمويل من عدة جهات.
وتقوم الوزارة حاليا بأعمال استلام 6 مدارس من خلال لجان مشكلة لهذه الغاية بالاشتراك مع وزارة التربية.
كما تُجري الوزارة حاليا دراسات لإنشاء 68 مدرسة منها 28 مدرسة ضمن مشاريع اللامركزية، و5 مدارس على حساب المبادرات الملكية، فيما سيتم تمويل 35 بناء مدرسيا من خلال المنح والقروض.
وكانت وزارة الأشغال سلمت 40 مدرسة لوزارة التربية العام الحالي، بقيمة إجمالية تجاوزت 27 مليون دينار، ما بين أبنية متكاملة وإضافات صفية ومنشآت رياضية ورياض أطفال.
--(بترا)
م ح/ن ح/رق
05/11/2023 17:37:32
MENAFN05112023000117011021ID1107375435
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