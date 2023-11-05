افتتاح معرض الكتاب الشامل في الأغوار الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الجنوبية 5 تشرين الثاني (بترا)- محمد العساسفة- افتتحت مديرية التربية والتعليم في لواء الأغوار الجنوبية، اليوم الأحد، في مدرسة أم الهشيم الأساسية المختلطة، معرض الكتاب الشامل.

وأكد متصرف لواء الأغوار الجنوبية وائل الشرفاء، خلال الافتتاح، أهمية الكتاب والقراءة، مثمنا جهود القائمين على إقامة المعرض الذي سيسهم في التشجيع على القراءة، وتحقيق الكثير من الأهداف التربوية المنشودة.

بدوره، قال مدير التربية والتعليم عودة الضرابعة، إن المعرض يأتي ضمن أنشطة مبادرة "لمدرستي أنتمي" وهي مبادرة ملكية سامية جاءت انسجاما مع رسالة وزارة التربية والتعليم بهدف بناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن المعرض يهدف إلى إثراء مكتبات المدارس ومكتبة مديرية التربية والتعليم بإصدارات دور النشر والكتب في كافة المجالات العلمية والثقافية.

وأكد ضرورة أن تكون محتويات المعرض مناسبة لمستوى الطلبة والمنهاج الدراسي والفلسفة التربوية، والالتزام بالأسعار المعروضة، لافتا إلى اهتمام وزارة التربية في تشجيع القراءة لزيادة الحصيلة المعرفية للطلبة وتنمية مهارات الفهم والاستيعاب، بما ينعكس على أدائهم الأكاديمي في المدرسة.

وعن أفراد المجتمع المحلي، أكد الشيخ درويش الخليفات أهمية المعرض ودوره في خدمة المجتمع المحلي من خلال التثقيف والتشجيع على القراءة والتعرف على موضوعات ثقافية متنوعة.

--(بترا)

م ع/ف م/رق

05/11/2023 17:32:42

