افتتاح معرض الكتاب الشامل في الأغوار الجنوبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الجنوبية 5 تشرين الثاني (بترا)- محمد العساسفة- افتتحت مديرية التربية والتعليم في لواء الأغوار الجنوبية، اليوم الأحد، في مدرسة أم الهشيم الأساسية المختلطة، معرض الكتاب الشامل.
وأكد متصرف لواء الأغوار الجنوبية وائل الشرفاء، خلال الافتتاح، أهمية الكتاب والقراءة، مثمنا جهود القائمين على إقامة المعرض الذي سيسهم في التشجيع على القراءة، وتحقيق الكثير من الأهداف التربوية المنشودة.
بدوره، قال مدير التربية والتعليم عودة الضرابعة، إن المعرض يأتي ضمن أنشطة مبادرة "لمدرستي أنتمي" وهي مبادرة ملكية سامية جاءت انسجاما مع رسالة وزارة التربية والتعليم بهدف بناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية.
وأشار إلى أن المعرض يهدف إلى إثراء مكتبات المدارس ومكتبة مديرية التربية والتعليم بإصدارات دور النشر والكتب في كافة المجالات العلمية والثقافية.
وأكد ضرورة أن تكون محتويات المعرض مناسبة لمستوى الطلبة والمنهاج الدراسي والفلسفة التربوية، والالتزام بالأسعار المعروضة، لافتا إلى اهتمام وزارة التربية في تشجيع القراءة لزيادة الحصيلة المعرفية للطلبة وتنمية مهارات الفهم والاستيعاب، بما ينعكس على أدائهم الأكاديمي في المدرسة.
وعن أفراد المجتمع المحلي، أكد الشيخ درويش الخليفات أهمية المعرض ودوره في خدمة المجتمع المحلي من خلال التثقيف والتشجيع على القراءة والتعرف على موضوعات ثقافية متنوعة.
--(بترا)
م ع/ف م/رق
05/11/2023 17:32:42
MENAFN05112023000117011021ID1107375434
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.