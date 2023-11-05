مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس لمدة سنتين، برئاسة الشيخ عبد العظيم سلهب.

وضم المجلس في عضويته كلا من: مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي (نائبا للرئيس)، والمهندس عدنان الحسيني، والدكتور هاني عابدين، والشيخ عكرمة صبري، والشيخ محمد أحمد حسين، والشيخ واصف البكري، والشيخ يوسف أبو سنينة، والدكتور مصطفى أبو صوي، والدكتور وصفي كيلاني، والدكتور محمد مهدي عبدالهادي، والدكتور عماد أبو كشك، والدكتور "محمد إبراهيم" ناصر الدين، والشيخ محمد سرندح، والمهندس بسام خليل الحلاق، ويوسف الدجاني، والمحامي فهد الشويكي، وخليل العسلي، وعلاء سلهب، والمهندس محمد نسيبة، والمحامي نزيه العلمي، والدكتور محمد قطب، ووائل جمال عمر، و"محمد شاهين" أشهب (مقررا للمجلس).

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبو ظبي التنموية القابضة، لإنشاء شركة صندوق استثماري في الأردن.

وتأتي مذكرة التفاهم نظرا لاهتمام شركة أبو ظبي التنموية القابضة بتأسيس شركة صندوق استثمار؛ بهدف الاستثمار في مشاريع لها في المملكة، وفقا لأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ونظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن التعاون في مجال الاستثمار.

وتأتي مذكرة التفاهم لغايات إنشاء إطار عمل للتعاون الاستثماري في مجالات البنية التحتية والتطوير وغيرها من مجالات الاستثمار الأخرى، بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعرفة الفنية والمشورة والمهارات والخبرات.

وقرر المجلس أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركتي (Amarenco Invest In RE. Generation) الفرنسية و(H2 Global Energy) الإماراتية.

--(بترا)

ع ق/رق

05/11/2023 17:28:56