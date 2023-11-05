الآثار النيابية تؤكد ضرورة إيجاد برنامج لتسويق الأردن سياحيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- بحثت لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب مجدي اليعقوب، آلية عملها للمرحلة المُقبلة.

وأكد اليعقوب أهمية العمل مع سُفراء الدول الشقيقة والصديقة والأجنبية المُعتمدين لدى الأردن، بهدف تشجيع السياحة، وإيجاد برنامج تسويقي سياحي، لجميع محافظات المملكة، لا سيما أن الأردن بلد آمن ومستقر، ويتمتع بمناخ يُشجع على السياحة.

وشدد على ضرورة إزالة وتذليل التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع السياحي خاصة المُتعلقة بترخيص "النُزل السياحي"، وما يواجه من مشاكل وتعقيدات، مبينا أهمية إعداد الأرضية المُناسبة لـ"الحج المسيحي"، والتغلب عما يواجه الزائر، أكان محليًا أم أجنبيًا.

وأوضح اليعقوب أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها والتباحث مع كُل القطاعات المعنية، للوصول إلى آلية عمل مشتركة تحقق الأهداف المرجوة.

بدورهم، قال أعضاء اللجنة النواب الحضور: عائشة الحسنات، ونواش القواقزة، وأيمن المدانات، وهايل عياش، ومحمود الفرجات، وميرزا بولاد، وعبدالحليم الحمود، إنه سيجري بحث جميع السبل الممكنة لتشجيع قطاع السياحة في الأردن، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع.

وأكدوا ضرورة العمل على إيجاد السياحة المستدامة، وتخطي الضغوطات العالمية والظروف الخارجية، التي من شأنها التأثير سلبًا على السياحة بشكل عام، موضحين أن لدى الأردن سياحة ترفيهية وعلاجية ودينية، وهو ما يجعله بيئة جاذبة للسياحة.

--(بترا)

م خ/م ف

05/11/2023 17:07:06