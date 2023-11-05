الآثار النيابية تؤكد ضرورة إيجاد برنامج لتسويق الأردن سياحيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- بحثت لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب مجدي اليعقوب، آلية عملها للمرحلة المُقبلة.
وأكد اليعقوب أهمية العمل مع سُفراء الدول الشقيقة والصديقة والأجنبية المُعتمدين لدى الأردن، بهدف تشجيع السياحة، وإيجاد برنامج تسويقي سياحي، لجميع محافظات المملكة، لا سيما أن الأردن بلد آمن ومستقر، ويتمتع بمناخ يُشجع على السياحة.
وشدد على ضرورة إزالة وتذليل التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع السياحي خاصة المُتعلقة بترخيص "النُزل السياحي"، وما يواجه من مشاكل وتعقيدات، مبينا أهمية إعداد الأرضية المُناسبة لـ"الحج المسيحي"، والتغلب عما يواجه الزائر، أكان محليًا أم أجنبيًا.
وأوضح اليعقوب أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها والتباحث مع كُل القطاعات المعنية، للوصول إلى آلية عمل مشتركة تحقق الأهداف المرجوة.
بدورهم، قال أعضاء اللجنة النواب الحضور: عائشة الحسنات، ونواش القواقزة، وأيمن المدانات، وهايل عياش، ومحمود الفرجات، وميرزا بولاد، وعبدالحليم الحمود، إنه سيجري بحث جميع السبل الممكنة لتشجيع قطاع السياحة في الأردن، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع.
وأكدوا ضرورة العمل على إيجاد السياحة المستدامة، وتخطي الضغوطات العالمية والظروف الخارجية، التي من شأنها التأثير سلبًا على السياحة بشكل عام، موضحين أن لدى الأردن سياحة ترفيهية وعلاجية ودينية، وهو ما يجعله بيئة جاذبة للسياحة.
--(بترا)
م خ/م ف
05/11/2023 17:07:06
MENAFN05112023000117011021ID1107375432
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