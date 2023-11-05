Monday, 06 November 2023 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الآثار النيابية تؤكد ضرورة إيجاد برنامج لتسويق الأردن سياحيا

11/5/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- بحثت لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب مجدي اليعقوب، آلية عملها للمرحلة المُقبلة.
وأكد اليعقوب أهمية العمل مع سُفراء الدول الشقيقة والصديقة والأجنبية المُعتمدين لدى الأردن، بهدف تشجيع السياحة، وإيجاد برنامج تسويقي سياحي، لجميع محافظات المملكة، لا سيما أن الأردن بلد آمن ومستقر، ويتمتع بمناخ يُشجع على السياحة.
وشدد على ضرورة إزالة وتذليل التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع السياحي خاصة المُتعلقة بترخيص "النُزل السياحي"، وما يواجه من مشاكل وتعقيدات، مبينا أهمية إعداد الأرضية المُناسبة لـ"الحج المسيحي"، والتغلب عما يواجه الزائر، أكان محليًا أم أجنبيًا.
وأوضح اليعقوب أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها والتباحث مع كُل القطاعات المعنية، للوصول إلى آلية عمل مشتركة تحقق الأهداف المرجوة.
بدورهم، قال أعضاء اللجنة النواب الحضور: عائشة الحسنات، ونواش القواقزة، وأيمن المدانات، وهايل عياش، ومحمود الفرجات، وميرزا بولاد، وعبدالحليم الحمود، إنه سيجري بحث جميع السبل الممكنة لتشجيع قطاع السياحة في الأردن، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع.
وأكدوا ضرورة العمل على إيجاد السياحة المستدامة، وتخطي الضغوطات العالمية والظروف الخارجية، التي من شأنها التأثير سلبًا على السياحة بشكل عام، موضحين أن لدى الأردن سياحة ترفيهية وعلاجية ودينية، وهو ما يجعله بيئة جاذبة للسياحة.
--(بترا)
م خ/م ف
05/11/2023 17:07:06

MENAFN05112023000117011021ID1107375432

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث