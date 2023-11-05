مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض
التاريخ
11/5/2023 2:30:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.17 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2400.
وأغلقت البورصة اليوم الأحد، بتداول نحو 2.4 مليون سهم، موزعة على 1854 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.
--(بترا)
رش/ف م/رق
05/11/2023 17:00:46
MENAFN05112023000117011021ID1107375431
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