مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.17 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2400.

وأغلقت البورصة اليوم الأحد، بتداول نحو 2.4 مليون سهم، موزعة على 1854 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.

--(بترا)

رش/ف م/رق

05/11/2023 17:00:46