جمرك جابر: ضبط عدد من المواد المعدّة للتهريب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- ضبطت كوادر مركز جمرك جابر الحدودي، عددا من المواد المعدّة للتهريب بأساليب مختلفة، توزعت بين دخان وأجهزة خلوية، وعلب جوس وسجائر إلكترونية، وألعاب نارية متنوعة خلال الأسبوع الماضي.

وبينت دائرة الجمارك الأردنية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن كوادرها ضبطت 217 جهازا خلويا، وما يعادل 500 كروز دخان متعدد الأنواع، وحوالي 200 علبة جوس، وأكثر من 1300 سيجارة إلكترونية، وما يزيد على 26 ألف قطعة ألعاب نارية كانت معدّة للتهريب إلى داخل المملكة بطرق وأساليب مختلفة.

يُذكر أن دائرة الجمارك تبنت ضمن استراتيجيتها في مكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة خططًا ممنهجة، وتعمل ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا في المواقع كافة، وتبذل كل الجهود والطاقات بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المراكز الجمركية الحدودية لمكافحة التهريب وحماية المواطنين من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها.

--(بترا)

رش/ف م/ف ق

05/11/2023 16:59:52