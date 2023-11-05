وزير الخارجية يطلع عددا من نظرائه على مجريات اجتماع عمان

وزير الخارجية يطلع عددا من نظرائه على مجريات اجتماع عمان
التاريخ
11/5/2023 2:30:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أطلع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، عددا من نظرائه على مجريات الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع وزير الخارجية الأميركي، أمس، والموقف العربي خلال الاجتماع الذي أكد ضرورة وقف الحرب على غزة وما تُنتج من قتل، ورفض اعتبارها دفاعاً عن النفس.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الصفدي اليوم الأحد مع وزراء خارجية كل من البحرين وسلطنة عُمان والمغرب وتركيا.
--(بترا)
ص خ/رق
05/11/2023 16:59:12
MENAFN05112023000117011021ID1107375429
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