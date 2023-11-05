وزير الخارجية يطلع عددا من نظرائه على مجريات اجتماع عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أطلع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، عددا من نظرائه على مجريات الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع وزير الخارجية الأميركي، أمس، والموقف العربي خلال الاجتماع الذي أكد ضرورة وقف الحرب على غزة وما تُنتج من قتل، ورفض اعتبارها دفاعاً عن النفس.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الصفدي اليوم الأحد مع وزراء خارجية كل من البحرين وسلطنة عُمان والمغرب وتركيا.

--(بترا)

ص خ/رق

05/11/2023 16:59:12