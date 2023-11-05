خبراء: قوة الاقتصاد الوطني واستثماراته المحلية ضرورة لدعم الأهل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- يطوع الأردن كل إمكانياته وأدواته السياسية والاقتصادية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، ودعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، وسلخ اقتصاده من قبضة الاحتلال الإسرائيلي.

ووسط الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية، يحتاج الأردن اليوم لتقوية اقتصاده، ليكون قادرا على توفير كل الدعم لأهالي القطاع.

واليوم والمنطقة تدخل في ظرف استثنائي جديد يضغط على اقتصادنا الوطني الذي بدأ رحلة التعافي والخروج منذ وقت قصير من تبعات جائحة صحية بالعصر الحديث، تلوح في الأفق دعوات للمقاطعة الاقتصادية غير مفرقة بين استثمار محلي قائم بالمملكة منذ سنوات، وبين تلك الشركات القائمة بالخارج.

ومع الإيمان المطلق بأحقيتنا في استخدام كل الأدوات التي تمكنا من حماية الشعب الفلسطيني ووقف أراقة دم الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، إلا أننا نؤمن أيضا بأن حماية الاستثمارات والشركات المحلية سواء التجارية أو الخدمية أو الصناعية واجب وطني، كونها بنية على أرض المملكة وأسهمت بتوفير آلاف فرص العمل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الحديث عن أية مقاطعة اقتصادية لكل من يدعم الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى توفير مرجعية أو جهة تضم مختلف مكونات المجتمع لمعرفة الشركات الأجنبية التي تدعم الكيان الغاصب.

وأكدوا أن المناداة بالمقاطعة الاقتصادية على مطلقها، يجب أن لا يلحق الضرر بالشركات والاستثمارات المحلية وبالتالي إضعاف الاقتصاد الوطني، والحاق المزيد من الأيدي العاملة بصفوف البطالة.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن المقاطعة الاقتصادية سلاح إذا اتسع نطاقه ستكون درجة التأثير أكبر على المستثمر المحلي وبعض الشركات والمؤسسات الوطنية، وأيضا على العامل الأردني والاقتصاد الوطني، مطالبا ان تكون المقاطعة لفترة محدودة لإيصال رسالة واضحة أن هناك بدائل من منتجات وسلع وخدمات أردنية.

وقال عايش إن القوة الشرائية تمكن الاقتصاد الاردني من اتخاذ المواقف السياسية القوية لإيصال العون وتجهيز حملات الدعم العيني والمالي للأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون لمجازر وعدوان إسرائيلي غاشم.

وأضاف أن الاعتماد على المنتجات الأردنية يدفع الى تقليل العجر في الميزان التجاري كونها ستكون بديلا لسلع مستوردة، موضحا ان المملكة بلد مفتوح وحر اقتصاديا وتراهن على الاستثمارات كعنصر إضافي من عناصر الأداء الاقتصادي لتوليد فرص العمل وتحسين النمو الاقتصادي.

وشدد عايش على ضرورة أن تكون رسالة المقاطعة الاقتصادية واضحة وأن لا تمس بالمستثمر المحلي، موضحا ان هدف المقاطعة هو التأثير الاقتصادي على المعني بهذه المقاطعة وهي قرارات فردية، وإذا استمرت طويلا تخلق حالة وردود فعل سلبية على الاقتصاد الوطني.

ورأى مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن المقاطعة الاقتصادية تعد أحد الأدوات الفاعلة لمواجهة الآخر والضغط عليه لا سيما بالقضايا الوطنية العليا لتوفير أدوات جديدة للدعم.

وأشار إلى أهمية استخدامها في الظروف الاستثنائية، شريطة عدم أضرارها بمصالح الأردن الاقتصادية والاقتصاد الوطني بشكل مباشر، موضحا أن مقاطعة المنتجات غير الوطنية بشكل مباشر لها تأثير أكبر من مقاطعة الاستثمارات المحلية القائمة بالمملكة.

وقال إن العديد من القطاعات سواء التجارية أو الخدمية أو الصناعية التي تواجه المقاطعة الاقتصادية هي بالأصل استثمار وطني وتوفر فرص عمل وتسهم بشكل جيد في الناتج المحلي الإجمالي وترفد الموازنة بالإيرادات "التي تجنبنا المزيد من العجز وبالتالي ارتفاع المديونية".

ولفت إلى أن الدعوات القائمة حاليا للمقاطعة الاقتصادية طالت حجم كبير من المنتجات الوطنية أو التي تعتمد على سلاسل إنتاج مرتبطة بنسبة 100 بالمئة مع صناعات وطنية قائمة على تلك الاستثمارات وبشكل كبير.

وأكد حجازي أن المستهلك الأردني وفي جميع الأحوال يفضل المنتج الوطني على المنتج الأجنبي لتمتع الصناعات الأردنية بجودة وسعر منافس في معظم الأوقات، والتي أثبتت قدرتها على منافسة الصناعات العالمية.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي، أن المقاطعة تنجح في المجتمع المتجانس استهلاكيا تجاه السلع والخدمات، موضحا أنها عادة ما تتم ممارستها لمقاومة ممارسات غير عادلة لسلع معينة وارتفاع أسعارها .

وأوضح ان ما يتم الدعوة إليه حاليا مقاطعة الشركات صاحبة العلامات التجارية العالمية يعود لأسباب سياسية وعاطفية، وبالتالي ليس هناك تجانس في طبيعة الاستهلاك والطلب على منتجات هذه الشركات لدى المجتمعات العربية، الأمر الذي يجعل تأثيرها ضئيل جدا.

وقال مرجي إن المقاطعة أسلوب اقتصادي وحضاري لكن تحتاج الى ثقافة واسعة بأسلوب الاستهلاك والالتزام والتعاضد مع المجتمع ووجود بدائل إنتاجية وخدمية متاحة على المستوى المحلي، والتي يصعب تحقيقها نظرا لتطور وتقدم واحتكار الشركات المراد مقاطعة منتجاتها وخدماتها.

وأضاف أن الدعوات لمقاطعة منتجات الشركات الأردنية والتي تحمل علامات تجارية عالمية سيلحق الضرر الكبير بهذه الشركات الأردنية لكونها تحمل رخصة هذه العلامات، وبالتالي انخفاض إيراداتها والعوائد المالية للخزينة، بالإضافة إلى التخلي عن وحدات إنتاج لانخفاض الطلب على سلعها وخدماتها ما يعني الاستغناء عن عمالة محلية ستؤثر على معدلات البطالة.

وقال مرجي "هذه الاستثمارات أردنية خالصة ومسجلة لدى الهيئات الرسمية ذات الاختصاص وتشغل أيدي عاملة محلية وبالتالي فأن الأثر السلبي للمقاطعة سيبقى محلي لعدم وجود صناعات محلية تحل كبديل للمنتجات المراد مقاطعتها خصوصا ان الأردن يعتمد بشكل أساسي على المستوردات".

من جهته، قال عميد كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا الدكتور مؤيد الخوالدة، إن المقاطعة الاقتصادية المطروحة حاليا هي نوع من أنواع التعبير لرفض الظلم الذي يتعرض له الأهل في غزة وهذا محل دعم من الجميع.

وتابع "لكن في نفس الوقت هناك من يقوم بإدخال شركات أو أصناف مواد غذائية من ضمن المقاطعة ولكنها ليست تابعة للمحتل أو من الداعمين له، وبالتالي وضعها من ضمن المحظورات هو بناء على مصالح شخصية للأضرار بهذه الشركات والمنتجات ومن ثم يقوم الآخرون بعمل نسخ ولصق ونشر لهذه المنشورات والدعايات الخاطئة غير الصحيحة دون أي فهم أو دراية، وبالتالي يتم الإضرار بالشركات والمنتجات والتوقف عن العمل الذي يترتب عليه الاستغناء عن العمالة المحلية التي هي بأمس الحاجة إلى العمل من أجل الحصول على مصدر رزق للعماملين وأسرهم".

وبين الدكتور الخوالدة أن المقاطعة الحقيقة يجب أن لا تؤدي إلى الإضرار بالعمالة المحلية والعاملين لدى الشركات الوطنية، التي تستثمر بالمملكة، فهم كذلك يسعون إلى رزقهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة تواجه البلاد وعدم توافر فرص عمل بديلة.

وقال "نحن نؤيد المقاطعة التي لا تضر بالعامل البسيط حتى يقدر ان يؤمن لقمة العيش له ولعائلته"، مؤكدا ان الشعور بالآخرين هو واجب على الجميع ويجب أن نوازن ونعمل على تحقيق العدالة".

--(بترا)

الفريق/رق

05/11/2023 16:53:40