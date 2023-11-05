الأردن يدين التصريحات العنصرية التحريضية من أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 5 تشرين الثاني (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضاً مداناً على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي العمل فوراً على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

ص خ/م ف/رق

05/11/2023 17:02:13