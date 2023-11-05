Monday, 06 November 2023 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفد أكاديمي عُماني يزور جامعة البلقاء التطبيقية

11/5/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 5 تشرين الثاني (بترا)- بحث نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى أبو عرابي، مع وفد أكاديمي من جامعة نزوى العمانية، سبل التعاون الأكاديمي والبحثي خاصة في مجال التربية المهنية بين الجامعتين.
وأكد أبو عرابي خلال استقباله وفدا عُمانيا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ، وقدم إيجازا عن الجامعة وكلياتها والتخصصات التي تدرس فيها .
وأشار إلى حرص الجامعة على بناء تعاون وشراكات مع مختلف الجامعات العربية والعالمية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية، لافتا إلى أن الجامعة ترتبط بشبكة تعاون كبيرة مع العديد من الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، بهدف نقل وتبادل الخبرات العلمية البحثية والتكنولوجية.
وأكد استعداد الجامعة للتعاون مع جامعة نزوى العمانية، والذي يؤسس لتعاون وشراكة حقيقة بين الجامعتين في مختلف المجالات.
وأكد أعضاء الوفد ، حرصهم على فتح مجالات تعاون مشترك مع الجامعة، والإطلاع على تجربة جامعة البلقاء الغنية في مجال برامج التربية المهنية .
--(بترا)
أع/ ف م/ف ق
05/11/2023 17:01:28

MENAFN05112023000117011021ID1107375426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث