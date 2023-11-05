وفد أكاديمي عُماني يزور جامعة البلقاء التطبيقية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 5 تشرين الثاني (بترا)- بحث نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى أبو عرابي، مع وفد أكاديمي من جامعة نزوى العمانية، سبل التعاون الأكاديمي والبحثي خاصة في مجال التربية المهنية بين الجامعتين.

وأكد أبو عرابي خلال استقباله وفدا عُمانيا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ، وقدم إيجازا عن الجامعة وكلياتها والتخصصات التي تدرس فيها .

وأشار إلى حرص الجامعة على بناء تعاون وشراكات مع مختلف الجامعات العربية والعالمية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية، لافتا إلى أن الجامعة ترتبط بشبكة تعاون كبيرة مع العديد من الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، بهدف نقل وتبادل الخبرات العلمية البحثية والتكنولوجية.

وأكد استعداد الجامعة للتعاون مع جامعة نزوى العمانية، والذي يؤسس لتعاون وشراكة حقيقة بين الجامعتين في مختلف المجالات.

وأكد أعضاء الوفد ، حرصهم على فتح مجالات تعاون مشترك مع الجامعة، والإطلاع على تجربة جامعة البلقاء الغنية في مجال برامج التربية المهنية .

--(بترا)

أع/ ف م/ف ق

05/11/2023 17:01:28