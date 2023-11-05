وفد أكاديمي عُماني يزور جامعة البلقاء التطبيقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 5 تشرين الثاني (بترا)- بحث نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى أبو عرابي، مع وفد أكاديمي من جامعة نزوى العمانية، سبل التعاون الأكاديمي والبحثي خاصة في مجال التربية المهنية بين الجامعتين.
وأكد أبو عرابي خلال استقباله وفدا عُمانيا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ، وقدم إيجازا عن الجامعة وكلياتها والتخصصات التي تدرس فيها .
وأشار إلى حرص الجامعة على بناء تعاون وشراكات مع مختلف الجامعات العربية والعالمية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية، لافتا إلى أن الجامعة ترتبط بشبكة تعاون كبيرة مع العديد من الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، بهدف نقل وتبادل الخبرات العلمية البحثية والتكنولوجية.
وأكد استعداد الجامعة للتعاون مع جامعة نزوى العمانية، والذي يؤسس لتعاون وشراكة حقيقة بين الجامعتين في مختلف المجالات.
وأكد أعضاء الوفد ، حرصهم على فتح مجالات تعاون مشترك مع الجامعة، والإطلاع على تجربة جامعة البلقاء الغنية في مجال برامج التربية المهنية .
--(بترا)
أع/ ف م/ف ق
05/11/2023 17:01:28
MENAFN05112023000117011021ID1107375426
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