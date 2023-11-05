صناعة الأردن : معرض غلف فود فرصة تسويقية مهمة للمنتجات الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)-أكد مستشار غرفة صناعة الأردن لشؤون السياحة وصناعة المطاعم رائد حمادة، أهمية المشاركة الأردنية بمعرض الخليج للتصنيع الغذائي( غلف فود) الذي تنطلق أعماله في دبي يوم الثلاثاء المقبل، في بناء شراكات عالمية وفتح نوافذ تسويقة للمنتجات الأردنية المصنعة محليا.

وقال حماده في بيان، اليوم الأحد، إن المعرض يشكل فرصة حقيقية للترويج للمنتجات الأردنية، إضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات في مجال تجارة المواد الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم وتبادل الخبرات في ظل المشاركة الدولية الواسعة بالمعرض من مختلف دول العالم.

وأوضح حمادة أن المشاركة بالمعرض تعتبر ضرورية لتعزيز التواصل وزيادة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، إضافة إلى للترويج للامكانيات المتاحة بالاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأشار حماده إلى أن معرض "غلف فود" يعتبر أضخم حدث سنوي تجاري في مجال الأغذية وتصنيعها، ويرتاده زوار من مختلف دول العالم، ما يشكل فرصة مهمة أمام الشركات الأردنية لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول المشاركة من خلال اللقاءات الثنائية والسعي لعقد الصفقات التجارية.

وقال إن المواد الغذائية باتت اليوم تشكل أهمية بالغة لدول العالم، وهو ما كشفت عنه تبعات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يتطلب من الجميع خصوصا التجار الحرص الدائم على توفير مخزون من السلع الغذائية والأساسية لدعم مقومات الأمن الغذائي.

وأشاد حماده بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن لدعم الصناعة الأردنية وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجات القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه أعماله.

ولفت إلى الحرص أيضا من خلال المشاركة بالمعرض، على ترويج قطاع المطاعم والحلويات بالمملكة والتطور الكبير الذي يشهده منذ سنوات والجهود الكبيرة والمميزة من قبل العاملين بحيث اصبح منافسا قويا بين دول المنطقة، إلى جانب توفيره الآف فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية.

وأكد أن المنتجات الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وباتت تتواجد في العديد من الأسواق العالمية بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها.

--(بترا)

س ص/ ف م

05/11/2023 16:38:38