صناعة الأردن : معرض غلف فود فرصة تسويقية مهمة للمنتجات الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)-أكد مستشار غرفة صناعة الأردن لشؤون السياحة وصناعة المطاعم رائد حمادة، أهمية المشاركة الأردنية بمعرض الخليج للتصنيع الغذائي( غلف فود) الذي تنطلق أعماله في دبي يوم الثلاثاء المقبل، في بناء شراكات عالمية وفتح نوافذ تسويقة للمنتجات الأردنية المصنعة محليا.
وقال حماده في بيان، اليوم الأحد، إن المعرض يشكل فرصة حقيقية للترويج للمنتجات الأردنية، إضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات في مجال تجارة المواد الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم وتبادل الخبرات في ظل المشاركة الدولية الواسعة بالمعرض من مختلف دول العالم.
وأوضح حمادة أن المشاركة بالمعرض تعتبر ضرورية لتعزيز التواصل وزيادة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، إضافة إلى للترويج للامكانيات المتاحة بالاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وأشار حماده إلى أن معرض "غلف فود" يعتبر أضخم حدث سنوي تجاري في مجال الأغذية وتصنيعها، ويرتاده زوار من مختلف دول العالم، ما يشكل فرصة مهمة أمام الشركات الأردنية لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول المشاركة من خلال اللقاءات الثنائية والسعي لعقد الصفقات التجارية.
وقال إن المواد الغذائية باتت اليوم تشكل أهمية بالغة لدول العالم، وهو ما كشفت عنه تبعات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يتطلب من الجميع خصوصا التجار الحرص الدائم على توفير مخزون من السلع الغذائية والأساسية لدعم مقومات الأمن الغذائي.
وأشاد حماده بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن لدعم الصناعة الأردنية وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجات القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه أعماله.
ولفت إلى الحرص أيضا من خلال المشاركة بالمعرض، على ترويج قطاع المطاعم والحلويات بالمملكة والتطور الكبير الذي يشهده منذ سنوات والجهود الكبيرة والمميزة من قبل العاملين بحيث اصبح منافسا قويا بين دول المنطقة، إلى جانب توفيره الآف فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية.
وأكد أن المنتجات الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وباتت تتواجد في العديد من الأسواق العالمية بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها.
--(بترا)
س ص/ ف م
05/11/2023 16:38:38
MENAFN05112023000117011021ID1107375425
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