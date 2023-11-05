وسائل إعلام إسرائيلية: قتلى الجيش في غزة لا يمكن استيعابه

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 تشرين الثاني (بترا) - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، عن مراسلين عسكريين ومسؤولين سابقين، صدمتهم الكبيرة من خسائر قوات الاحتلال في حربها على قطاع غزة، وسط تزايد تخوفاتهم من تزايد التعاطف العالمي مع غزة.

وقالت المراسلة الحربية لصحفية يسرائيل هيوم، ليلاخ شوبيل، إن الأعداد المعلنة لقتلى جيش الاحتلال "لا يمكن استيعابها"، مشيرة إلى أنها قاربت نصف القتلى في حرب عام 67.

وبينت أن التقديرات تشير إلى أنه كلما توغل جيش الاحتلال في قطاع غزة، "كانت المعارك أصعب والضحايا أكثر".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلت عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن الجنود الإسرائيليين يُقتلون في غزة بأكثر من ضعف معدل قتلاهم في حرب 2014 التي شنّها الاحتلال على القطاع .

--(بترا)

م . ف/ ن ح

05/11/2023 16:36:38

