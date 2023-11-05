وسائل إعلام إسرائيلية: قتلى الجيش في غزة لا يمكن استيعابه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 5 تشرين الثاني (بترا) - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، عن مراسلين عسكريين ومسؤولين سابقين، صدمتهم الكبيرة من خسائر قوات الاحتلال في حربها على قطاع غزة، وسط تزايد تخوفاتهم من تزايد التعاطف العالمي مع غزة.
وقالت المراسلة الحربية لصحفية يسرائيل هيوم، ليلاخ شوبيل، إن الأعداد المعلنة لقتلى جيش الاحتلال "لا يمكن استيعابها"، مشيرة إلى أنها قاربت نصف القتلى في حرب عام 67.
وبينت أن التقديرات تشير إلى أنه كلما توغل جيش الاحتلال في قطاع غزة، "كانت المعارك أصعب والضحايا أكثر".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلت عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن الجنود الإسرائيليين يُقتلون في غزة بأكثر من ضعف معدل قتلاهم في حرب 2014 التي شنّها الاحتلال على القطاع .
--(بترا)
م . ف/ ن ح
05/11/2023 16:36:38
MENAFN05112023000117011021ID1107375424
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