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إرادة ملكية بتعيين الحسنات مفتيا عاما للمملكة

11/5/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين سماحة الدكتور أحمد إبراهيم حسن الحسنات، مفتيا عاما للمملكة برتبة وراتب الوزير وصلاحياته، اعتبارا من تاريخ 5/11/2023.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة سماحة الشيخ عبدالكريم سليم السليمان خصاونة مفتي عام المملكة، اعتبارا من تاريخ 5/11/2023.
--(بترا)
م ف/رق
05/11/2023 16:39:55

MENAFN05112023000117011021ID1107375423

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