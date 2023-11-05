إرادة ملكية بتعيين الحسنات مفتيا عاما للمملكة

إرادة ملكية بتعيين الحسنات مفتيا عاما للمملكة
التاريخ
11/5/2023 2:30:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين سماحة الدكتور أحمد إبراهيم حسن الحسنات، مفتيا عاما للمملكة برتبة وراتب الوزير وصلاحياته، اعتبارا من تاريخ 5/11/2023.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة سماحة الشيخ عبدالكريم سليم السليمان خصاونة مفتي عام المملكة، اعتبارا من تاريخ 5/11/2023.
--(بترا)
م ف/رق
05/11/2023 16:39:55
MENAFN05112023000117011021ID1107375423
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