إرادة ملكية بتعيين الحسنات مفتيا عاما للمملكة

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين سماحة الدكتور أحمد إبراهيم حسن الحسنات، مفتيا عاما للمملكة برتبة وراتب الوزير وصلاحياته، اعتبارا من تاريخ 5/11/2023. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة سماحة الشيخ عبدالكريم سليم السليمان خصاونة مفتي عام المملكة، اعتبارا من تاريخ 5/11/2023. --(بترا) م ف/رق 05/11/2023 16:39:55

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