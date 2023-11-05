الريف النيابية: اقتراح مشروع قانون يدعم مربي الثروة الحيوانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- قالت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية، عبير الجبور، إن اللجنة ستقترح مشروع قانون يدعم مربي الثروة الحيوانية، بُغية دعم هذا القطاع والعاملين فيه.

وأضافت، خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة اليوم الأحد، تم فيه مناقشة آلية عملها للمرحلة المُقبلة، أن "الريف النيابية" ستناقش وتدرس وتقر مشاريع القوانين التي ستحال إليها، خلال الفترة اللاحقة، آخذة بعين الاعتبار الملاحظات والأفكار والمبادرات التي تم طرحها.

وأوضحت الجبور أن اللجنة استعرضت المهام المناطة بها، كدراسة المواضيع والمقترحات التي تتعلق بأعمال الريف والبادية، وتنميتها وتطوير خدماتها، مشيرةً إلى أهمية اللجنة ، والتي ستستند في عملها إلى محورين رئيسيين (تشريعي ورقابي).

وأكدت أن اللجنة ستبحث دعم المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية، والمرأة، والصحة، والتربية، وصندوق الإقراض الزراعي، ومشروع الحصاد المائي والتعويضات المائية، وتسهيل إجراءات الاقتراض، مشيرة إلى حجم المشكلات التي ترد إلى اللجنة، والتي ستناقشها الأخيرة مع المعنيين وأصحاب الاختصاص.

وفيما يخص المحور الرقابي أوضحت الجبور، أن اللجنة ستقوم ببحث أي موضوع يكون ضمن اختصاصها وعمل زيارات ميدانية واستكشافية لبحث واقع الحال في "الريف والبادية"، مضيفة أن اللجنة ستعمل بتشاركية مع وزارتي الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي، والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية لدعم الأرياف والبوادي بالمشاريع التنمية.

وبشأن القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الأشقاء في قطاع غزة من عدوان غاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أكدت الجبور أن اللجنة داعمة لقرارات وتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا الشأن، مشددة في الوقت نفسه على أهمية دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

كما ثمنت الجبور مواقف جلالة الملك تجاه الأشقاء الفلسطينيين في كل المحافل الإقليمية والدولية، مشيرة إلى جهود جلالته فيما يتعلق بإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإيجاد آلية مستدامة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى أهل القطاع .

حضر الاجتماع النواب: زينب البدول، هادية السرحان، راشد الشوحة، حابس الشبيب، آمال الشقران.

--(بترا)

م خ/ ف م

05/11/2023 16:26:34