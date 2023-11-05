اختتام أعمال مجلس الصحفيين العالمي في تركيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الانيا (ولاية انطاليا) 5 تشرين الثاني (بترا)- اختتم مجلس الصحفيين العالمي أعمال مؤتمره الثالث ليلة امس السبت في مدينة آلانيا التركية بمشاركة 250 صحفيا يمثلون 33 دولة من بينها الأردن.

واشتملت فعاليات المؤتمر الذي استمر 4 أيام، على عدد من جلسات لمجالس اللجان المختلفة والتي ناقشت موضوعات وقضايا وتحديات تواجه قطاع الصحافة والإعلام، ومن أبرزها الحريات الصحفية والمخاطر التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق الحروب والأزمات، إلى جانب التحديات المالية التي يواجهها القطاع وقضايا الصحافة الرقمية.

وجرى في مجلس رؤساء اللجان وضع خارطة طريق لعمل المجلس لعام 2024 ومناقشة الخطط المستقبلية للمجلس.

واشتمل اليوم الختامي على محاضرات وورش عمل تثقيفية في علم النفس والصحافة والمواقع الإلكترونية والإعلام الرقمي.

وفي افتتاح اجتماعات لجنة ممثلي الصحافة الدولية، دعا رئيس المجلس

محمد علي ديم المشاركين للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء في قطاع غزة.

وأشار في كلمة ألقاها إلى أن الحرب على غزة استهدفت إلى يومنا هذا 39 صحفيا استشهدوا أثناء أدائهم لعملهم في تغطية الأحداث ونقل الحقيقة، لافتا إلى أن ما يحدث في غزة يعد إبادة جماعية للفلسطينيين، وينافي كل المعايير الإنسانية، ويخالف كل مواثيق الأمم المتحدة في هذا الشأن.

يشار إلى أن المجلس

تأسس عام 2019 في أنقرة، ويضم 66 دولة ويعنى بتبادل الخبرات بين الصحفيين حول العالم.

--(بترا)

م ت/م ف/ف ق

05/11/2023 16:18:57