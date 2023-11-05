اختتام أعمال مجلس الصحفيين العالمي في تركيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الانيا (ولاية انطاليا) 5 تشرين الثاني (بترا)- اختتم مجلس الصحفيين العالمي أعمال مؤتمره الثالث ليلة امس السبت في مدينة آلانيا التركية بمشاركة 250 صحفيا يمثلون 33 دولة من بينها الأردن.
واشتملت فعاليات المؤتمر الذي استمر 4 أيام، على عدد من جلسات لمجالس اللجان المختلفة والتي ناقشت موضوعات وقضايا وتحديات تواجه قطاع الصحافة والإعلام، ومن أبرزها الحريات الصحفية والمخاطر التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق الحروب والأزمات، إلى جانب التحديات المالية التي يواجهها القطاع وقضايا الصحافة الرقمية.
وجرى في مجلس رؤساء اللجان وضع خارطة طريق لعمل المجلس لعام 2024 ومناقشة الخطط المستقبلية للمجلس.
واشتمل اليوم الختامي على محاضرات وورش عمل تثقيفية في علم النفس والصحافة والمواقع الإلكترونية والإعلام الرقمي.
وفي افتتاح اجتماعات لجنة ممثلي الصحافة الدولية، دعا رئيس المجلس
محمد علي ديم المشاركين للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء في قطاع غزة.
وأشار في كلمة ألقاها إلى أن الحرب على غزة استهدفت إلى يومنا هذا 39 صحفيا استشهدوا أثناء أدائهم لعملهم في تغطية الأحداث ونقل الحقيقة، لافتا إلى أن ما يحدث في غزة يعد إبادة جماعية للفلسطينيين، وينافي كل المعايير الإنسانية، ويخالف كل مواثيق الأمم المتحدة في هذا الشأن.
يشار إلى أن المجلس
تأسس عام 2019 في أنقرة، ويضم 66 دولة ويعنى بتبادل الخبرات بين الصحفيين حول العالم.
--(بترا)
م ت/م ف/ف ق
05/11/2023 16:18:57
MENAFN05112023000117011021ID1107375421
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