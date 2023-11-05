منتخب اللياقة البدنية يحقق 5 ميداليات في بطولة العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا) - حقق المنتخب الوطني للياقة البدنية اليوم الأحد، 5 ميداليات ( فضيتان و3 برونزيات)، وذلك في انطلاق منافسات بطولة العالم المقامة في إسبانيا.

و حقق اللاعب علي الحموي فضية المستوى الذهبي، وادهم الصقور برونزية المستوى الذهبي، فيما حل مهند القيسي بالمركز الرابع، واللاعب عبدالرحمن عاقلة بالمركز السادس.

كما حصلت اللاعبة راما ابو صالح على فضية المستوى الذهبي، واللاعبة ستيفاني نعواس على برونزية المستوى الذهبي فيما حلت اللاعبة ديالا العتيبي في المركز الخامس.

أما منافسات المستوى الفضي، فقد حقق اللاعب ادهم الصقور برونزية المستوى، فيما حقق عبدالرحمن عاقلة المركز الرابع، واللاعب علي الحموي المركز الثامن، واللاعب مهند القيسي المركز العاشر.

وحققت كل من اللاعبة ستيفاني نعواس المركز الخامس في المستوى الفضي، واللاعبة راما ابو صالح المركز السادس، فيما نالت اللاعبة ديالا العتيبي المركز الثامن.

وتبدأ غدا منافسات الزوجي للمستوى الذهبي والمستوى الفضي.

--(بترا)

خ خ/ ف م/ف ق

05/11/2023 16:15:42