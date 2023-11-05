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انطلاق جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

11/5/2023 2:30:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 5 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية اليوم الأحد ، فعاليات جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في مدارس اللواء لدورتها ال 18 .
وقال مدير التربية والتعليم الدكتور محمد الشرمان، خلال حفل الإطلاق بمدرسة المشارع الثانوية للبنات، إن وزارة التربية والتعليم تنظر للجائزة باعتبارها مجالاً مهما في العملية التربوية والتعليمية، والتي تتيح لطلبتها ضمن الأعمار 9 الى 17 عاماً فرص المشاركة ضمن بيئة مدرسية ورياضية تنافسية آمنة.
وأكد أهمية الجائزة ودورها الفاعل في بناء الثقة بالنفس وتعزيزها والتحدي مع الذات للطالب، وتكوين ثقافة صحية رياضية وتحقيق فرص الاندماج الاجتماعي السليم لديهم من خلال استثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي .
وتضمن الحفل ، التعريف بالجائزة وأهدافها ومحاورها، إضافة إلى فقرات رياضية للطلبة وقصائد وطنية .
-- ( بترا )
أ غ/ف م
05/11/2023 16:14:43

MENAFN05112023000117011021ID1107375419

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