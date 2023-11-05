انطلاق جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 5 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية اليوم الأحد ، فعاليات جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في مدارس اللواء لدورتها ال 18 .
وقال مدير التربية والتعليم الدكتور محمد الشرمان، خلال حفل الإطلاق بمدرسة المشارع الثانوية للبنات، إن وزارة التربية والتعليم تنظر للجائزة باعتبارها مجالاً مهما في العملية التربوية والتعليمية، والتي تتيح لطلبتها ضمن الأعمار 9 الى 17 عاماً فرص المشاركة ضمن بيئة مدرسية ورياضية تنافسية آمنة.
وأكد أهمية الجائزة ودورها الفاعل في بناء الثقة بالنفس وتعزيزها والتحدي مع الذات للطالب، وتكوين ثقافة صحية رياضية وتحقيق فرص الاندماج الاجتماعي السليم لديهم من خلال استثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي .
وتضمن الحفل ، التعريف بالجائزة وأهدافها ومحاورها، إضافة إلى فقرات رياضية للطلبة وقصائد وطنية .
-- ( بترا )
أ غ/ف م
05/11/2023 16:14:43
MENAFN05112023000117011021ID1107375419
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