البدء باستقبال طلبات الحصول على البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)-أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد في مقر المجلس، عن بدء استقبال طلبات التقدم للحصول على البطاقة التعريفية، وذلك خلال لقاء عقده المجلس بحضور عدد من الجهات والمؤسسات الشريكة.
وأكد أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، أهمية البطاقة لضمان توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها في المملكة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول عليها، حيث ستقوم البطاقة بالحلول تدريجياً محل التقارير الطبية اللازمة للحصول على حزمة الخدمات المتخصصة والخاصة المقررة بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
ولفت العزة إلى أن البطاقة ستسهم في تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات وطنية موثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساعد في عمليات التخطيط الجيد وتصميم البرامج والخدمات على نحو فعال، مشيراً إلى أن إضافة بيانات التشخيص ضمن بيانات الهوية الرقمية على تطبيق سند من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، هو ممارسة نموذجية تكفل توحيد البيانات، وتمكن مقدم الخدمة من الاطلاع على التشخيص الطبي مع الحفاظ على خصوصية الشخص ذوي الإعاقة.
بدوره، أشار مدير معهد العناية بصحة الأسرة الدكتور إبراهيم عقل، إلى أهمية الشراكة مع المجلس ضمن أطر متعددة، من أبرزها إدارة عملية التقييم والتشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين بالحصول على البطاقة التعريفية.
وبين عقل أن المعهد ملتزم بتطبيق المعايير والضوابط التي وضعها المجلس في تنفيذ عملية التشخيص من خلال لجان طبية متعددة التخصصات تم تشكيلها من أطباء من وزارة الصحة والقطاع الخاص والمعهد، بحيث يكون لكل نوع إعاقة لجنتها الخاصة في أقاليم الشمال والجنوب والوسط، تنعقد وفقاً لمواعيد وتواريخ محددة.
وخلال اللقاء، قدم مدير وحدة البطاقة التعريفية والخدمات في المجلس أيوب اللوزي، عرضا حول المراحل والإجراءات التي مرت بها البطاقة التعريفية قبل الإعلان عنها بشكل رسمي، حيث كان المجلس قد أنهى المرحلة الأولى من تجهيزها، والتي اشتملت على تطوير البنية التحتية للأجهزة ورخص قواعد البيانات وأنظمة التشغيل، وتطوير النظام الإلكتروني الخاص بحفظ البيانات التشخيصية لدى المجلس.
وشملت المرحلة الثانية من المشروع، البدء بتطوير نظام خاص يتضمن البيانات التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدراجها ضمن بيانات الهوية الرقمية على تطبيق سند، بهدف تسهيل تقديم الخدمات والتحقق من شخصية طالب الخدمة، وتدريب الكوادر العاملة على النظام الإلكتروني في المجلس والوزارات والمؤسسات الشريكة.
وأصدر المجلس خلال المرحلة التجريبية للبطاقة التعريفية 5103 بطاقات تعريفية موزعة على أقاليم المملكة الثلاث على النحو التالي: 1776 في إقليم الشمال، 2753 في إقليم الوسط، و574 في إقليم الجنوب.
وستعقد اللجان الخاصة بالتشخيص في مكتب ارتباط إقليم الشمال التابع للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة اربد، ومكتب وحدة البطاقة التعريفية والخدمات التابع للمجلس في العاصمة عمان، ومركز الأمير الحسن للتشخيص المبكر في محافظة الكرك، ويمكن للراغبين في الحصول على البطاقة التعريفية التقدم بطلب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس gov من خلال الرابط .
--(بترا)
ح ظ/ ف م
05/11/2023 16:13:01
MENAFN05112023000117011021ID1107375418
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