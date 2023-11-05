البدء باستقبال طلبات الحصول على البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)-أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد في مقر المجلس، عن بدء استقبال طلبات التقدم للحصول على البطاقة التعريفية، وذلك خلال لقاء عقده المجلس بحضور عدد من الجهات والمؤسسات الشريكة.

وأكد أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، أهمية البطاقة لضمان توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها في المملكة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول عليها، حيث ستقوم البطاقة بالحلول تدريجياً محل التقارير الطبية اللازمة للحصول على حزمة الخدمات المتخصصة والخاصة المقررة بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الأخرى ذات الصلة.

ولفت العزة إلى أن البطاقة ستسهم في تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات وطنية موثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساعد في عمليات التخطيط الجيد وتصميم البرامج والخدمات على نحو فعال، مشيراً إلى أن إضافة بيانات التشخيص ضمن بيانات الهوية الرقمية على تطبيق سند من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، هو ممارسة نموذجية تكفل توحيد البيانات، وتمكن مقدم الخدمة من الاطلاع على التشخيص الطبي مع الحفاظ على خصوصية الشخص ذوي الإعاقة.

بدوره، أشار مدير معهد العناية بصحة الأسرة الدكتور إبراهيم عقل، إلى أهمية الشراكة مع المجلس ضمن أطر متعددة، من أبرزها إدارة عملية التقييم والتشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين بالحصول على البطاقة التعريفية.

وبين عقل أن المعهد ملتزم بتطبيق المعايير والضوابط التي وضعها المجلس في تنفيذ عملية التشخيص من خلال لجان طبية متعددة التخصصات تم تشكيلها من أطباء من وزارة الصحة والقطاع الخاص والمعهد، بحيث يكون لكل نوع إعاقة لجنتها الخاصة في أقاليم الشمال والجنوب والوسط، تنعقد وفقاً لمواعيد وتواريخ محددة.

وخلال اللقاء، قدم مدير وحدة البطاقة التعريفية والخدمات في المجلس أيوب اللوزي، عرضا حول المراحل والإجراءات التي مرت بها البطاقة التعريفية قبل الإعلان عنها بشكل رسمي، حيث كان المجلس قد أنهى المرحلة الأولى من تجهيزها، والتي اشتملت على تطوير البنية التحتية للأجهزة ورخص قواعد البيانات وأنظمة التشغيل، وتطوير النظام الإلكتروني الخاص بحفظ البيانات التشخيصية لدى المجلس.

وشملت المرحلة الثانية من المشروع، البدء بتطوير نظام خاص يتضمن البيانات التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدراجها ضمن بيانات الهوية الرقمية على تطبيق سند، بهدف تسهيل تقديم الخدمات والتحقق من شخصية طالب الخدمة، وتدريب الكوادر العاملة على النظام الإلكتروني في المجلس والوزارات والمؤسسات الشريكة.

وأصدر المجلس خلال المرحلة التجريبية للبطاقة التعريفية 5103 بطاقات تعريفية موزعة على أقاليم المملكة الثلاث على النحو التالي: 1776 في إقليم الشمال، 2753 في إقليم الوسط، و574 في إقليم الجنوب.

وستعقد اللجان الخاصة بالتشخيص في مكتب ارتباط إقليم الشمال التابع للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة اربد، ومكتب وحدة البطاقة التعريفية والخدمات التابع للمجلس في العاصمة عمان، ومركز الأمير الحسن للتشخيص المبكر في محافظة الكرك، ويمكن للراغبين في الحصول على البطاقة التعريفية التقدم بطلب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس gov من خلال الرابط .

--(بترا)

ح ظ/ ف م

05/11/2023 16:13:01

