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ارتفاع شهداء غزة إلى 9770 بينهم 4800 طفل و2550 امرأة

11/5/2023 2:30:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 5 تشرين الثاني (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9770، بينهم 4800 طفل و2550 امرأة، و24808 إصابات.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، إن 70 بالمئة من شهداء ومصابي العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى تلقي الوزارة 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الإنقاض منهم 1270 طفلا.
وقال إن الوزارة لم تتمكن لليوم الثالث من إخراج جرحى إلى مستشفيات مصر لتلقي العلاج بسبب القصف الإسرائيلي الكثيف، مؤكدا أنه لا توجد ممرات آمنة، وهي كذبة يستخدمها الاحتلال للانقضاض على أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال إن الاحتلال ارتكب خلال الساعة الـ24 الماضية، 24 مجزرة راح ضحيتها 243 شهيدا، مشيرا إلى استشهاد 175 كادرا صحيا، وتدمير 31 سيارة إسعاف، واستهداف 110 مؤسسات صحية.
--(بترا)
أش/ن ح/رق
05/11/2023 15:59:25

MENAFN05112023000117011021ID1107375417

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