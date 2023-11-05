ارتفاع شهداء غزة إلى 9770 بينهم 4800 طفل و2550 امرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 تشرين الثاني (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9770، بينهم 4800 طفل و2550 امرأة، و24808 إصابات.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، إن 70 بالمئة من شهداء ومصابي العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى تلقي الوزارة 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الإنقاض منهم 1270 طفلا.
وقال إن الوزارة لم تتمكن لليوم الثالث من إخراج جرحى إلى مستشفيات مصر لتلقي العلاج بسبب القصف الإسرائيلي الكثيف، مؤكدا أنه لا توجد ممرات آمنة، وهي كذبة يستخدمها الاحتلال للانقضاض على أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال إن الاحتلال ارتكب خلال الساعة الـ24 الماضية، 24 مجزرة راح ضحيتها 243 شهيدا، مشيرا إلى استشهاد 175 كادرا صحيا، وتدمير 31 سيارة إسعاف، واستهداف 110 مؤسسات صحية.
--(بترا)
أش/ن ح/رق
05/11/2023 15:59:25
MENAFN05112023000117011021ID1107375417
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